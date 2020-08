Gli attori con la barba più belli del cinema

Nel primo episodio di Diavoli, la famosa serie tv Sky, compare sin da subito un inedito Alessandro Borghi. E’ un broker londinese ben diverso dall’attore che tutti ricordano in Suburra, ma è soprattutto un uomo cambiato e ancora più affascinante. Il motivo? A far trasalire le signore, in preda a una crisi ormonale, il suo nuovo look. E’ la barba che fa la differenza. Se già Alessandro Borghi faceva stragi di cuore, con la sua faccia pulita e quell’accento romano che lo ha reso amabile in tutto il mondo, con quella barba lunga ma perfetta, ha davvero conquistato tutte, anche le più snob! Perché è proprio vero che la barba, ha un grande fascino e ne è dimostrazione il fatto che sempre più attori, scelgano, e non solo per il ruolo in un film, di crescere la barba. Ed è anche vero che gli attori con la barba, in Italia ma anche oltre oceano, riscuotano un grandissimo successo. Gli attori con la barba dettano legge nello stile, anche tra i maschietti che probabilmente sono meno faschionisti, ma che ci provano! Influenzare del resto, non vuol dire solo indossare un capo di abbigliamento che andrà poi sold out, ma anche dare una impronta di stile e molti attori, da Hollywood a Cinecittà, lo hanno fatto.

Jason Momoa è il degno rappresentate della categoria di attori più amati con la barba. Con il look scelto per la serie Aquaman ha davvero fatto strage di cuori , lanciando una tendenza. Già perché i tipi di barba sono tanti e bisogna saper anche fare le scelte giuste. Non solo questione di moda e di tendenza, ma anche un’altra delicata faccenda. A ogni volto corrisponde un tipo di barba e non è detto che, siccome sta bene a Jason Momoa, allora stia bene a tutti. Perché ogni viso ha il suo taglio ed è per questo che scegliere tra i tanti tipi di barba fa la differenza. Folta, meno folta, lunga meno lunga, barba holliwoodiana, barba corporate, french fork, gli esperti del sito Barbaincolta hanno catalogato tantissimi tipi di barba.

Non possiamo pensare che una foto di un attore o di un modello sia tutto quello che ci serve. E’ bene anche ascoltare il consiglio di un barbiere che nella scelta della barba, ci saprà dare dei consigli perfetti svelandoci i motivi per cui conviene farci crescere la barba.

GLI ATTORI CON LA BARBA PIU’ BELLI DEL CINEMA: MODELLI A CUI ISPIRARSI

Ma se proprio si deve avere un modello da seguire, allora senza dubbio, scegliere tra gli attori con la barba più belli del cinema, vi aiuterà ad avere un riferimento. Chi sono gli attori che fanno tendenza con le loro barbe, e chi sono gli attori più belli con la barba?

Vi abbiamo già fatto due nome: Jason Momoa ad esempio, e per restare in Italia il nostro Alessandro Borghi. E che dire anche di Luca Argentero, bellissimo con o senza barba ma sicuramente con la barba, ha un fascino diverso. Per andare di nuovo oltre oceano non possiamo non citare Hugh Jackman che con la sua barba folta, ha dettato tendenza, oltre che infrangere migliaia di cuori. E vale lo stesso per Bradley Cooper vero modello da seguire. Ne sanno qualcosa tutti gli appassionati di cinema che non lo dimenticheranno mai nel suo ultimo capolavoro A star is born.

Nell’ultimo periodo poi, a causa del lockdown, sono stati tantissimi gli attori, in tutto il mondo, a scegliere di non tagliare la barba, diventando una vera e propria ispirazione per chi non ha potuto raggiungere il suo barbiere di fiducia.