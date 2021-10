3/19 il nuovo film di Silvio Soldini con Kasia Smutniak: la trama

3 / 19 un film di Silvio Soldini arriverà presto al cinema. Con Kasia Smutniak, Francesco Colella, Caterina Forza, Paolo Mazzarelli, Martina De Santis, Antonio Zavatteri e con Anna Ferzetti, Arianna Scommegna e con Giuseppe Cederna. L’11 novembre il film sarà in tutte le sale e vedrà la bravissima Kasia ancora una volta protagonista. Questa volta la Smutniak veste i panni di Camilla, una donna in carriera che ha una vita incasellata ma che cambia improvvisamente una sera quando sotto la pioggia di Milano succede qualcosa che sconvolge gli equilibri. Camilla infatti è protagonista di un drammatico incidente stradale. Mentre sta camminando per strada infatti, un motorino la investe. Lei cade ma non si fa nulla. Un ragazzo però resta ferito in modo mortale. Quello che però Camilla non si aspetta è che nessuno sappia il nome del giovane. Il ragazzo non ha i documenti e a quanto pare è una delle tante persone scomparse in Italia. Precisamente è il 3/19 ossia una delle tre persone scomparse nel 2019 che potrebbero corrispondere al ragazzo…

3/19 il nuovo film di Silvio Soldini

La sinossi del film:

La vita di Camilla, avvocatessa di successo con una figlia ormai grande, viene sconvolta in una notte di pioggia a Milano.Un incidente stradale, di cui forse è responsabile, causa la morte di un ragazzo e la coinvolge in un’indagine che la porterà molto lontana dai luoghi e dai paesaggi che è abituata a frequentare. Al suo fianco in questo percorso misterioso e incerto, c’è Bruno, direttore dell’obitorio, con cui Camilla – mentre cerca di ricostruire l’identità di un estraneo – scopre sé stessa.

Il direttore all’inizio non sa che Camilla era in strada e che in qualche modo è coinvolta nell’incidente a causa del quale il giovane ha perso la vita…In questo viaggio Camilla si perde. Non è più il suo lavoro al primo posto, tradisce anche suo marito. E che cosa scoprirà alla fine del 3/19?

Il trailer ufficiale del film

Soggetto e sceneggiatura Doriana Leondeff, Davide Lantieri, Silvio Soldini

prodotto da Lionello Cerri e Cristiana Mainardi

una coproduzione Italia-Svizzera

LUMIÈRE & CO. e VISION DISTRIBUTION

VENTURA FILM

in coproduzione con RSI Radiotelevisione svizzera SRG SSR | in collaborazione con SKY | in collaborazione con PRIME VIDEO

distribuzione VISION DISTRIBUTION