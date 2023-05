Isabella Rossellini negato il discorso ai David di Donatello: lo fa sui social

Ha deciso di fare il discorso che non ha avuto modo di fare su Rai 1 sui social. Isabella Rossellini dimostra sempre la sua grande eleganza

Forse per una questione di tempi, forse per altre ragioni che magari qualcuno deciderà di spiegare nelle prossime ore, Isabella Rossellini, arrivata sul palco di Rai 1 per ricevere il suo David di Donatello alla carriera, non ha avuto modo ieri sera, nel corso della lunga diretta, di fare il suo discorso. Un discorso a cui teneva tanto che ha deciso di leggere quello che aveva scritto sui social, per condividere con tutte le persone che la seguono, quanto avrebbe voluto nel corso della trasmissione condotta da Carlo Conti. Ieri sera aveva avuto modo di commentare con poche parole : “Metterò la statuetta al centro del mio loft: sono onorata” aveva detto la Rossellini. Aveva inoltre detto che questo premio, era per lei ed è per lei, un grande regalo.

Isabella Rossellini fa il discorso negato sui social

L’attrice quindi su instagram ha spiegato: “Il discorso che ho preparato per il premio David di Donatello per qualche motivo non mi è stata data la possibilità di farlo. Quindi lo farò nel mio profilo Instagram“. Con il suo David di Donatello in mano, l’attrice quindi ha detto: “ Se dovessi dire qual è il motore della mia vita direi curiosità e senso dell’avventura. Sono sicura di averlo imparato dai miei meravigliosi genitori.”

Isabella Rossellini ha poi continuato: “Il divertimento mi ha dato energia ei miei primi impegni professionali sono stati con Renzo Arbore, Luciano De Crescenzo (meravigliosi comici italiani) e il grande e divertente giornalista Gianni Mina. Ho lavorato in Europa e negli Stati Uniti, ho imparato molto dalle persone meravigliose con cui condivido la mia vita come modella, attrice e regista” . E poi ha concluso: “Ho imparato dai bambini della mia famiglia e inoltre non posso dimenticare i miei animali. A loro devo il mio interesse per il comportamento animale e la mia recente laurea magistrale su questo argomento. Ho avuto una vita avventurosa e divertente e ora sono una vincitrice”.