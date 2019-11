Memórias è un disco per aiutare i bambini a rischio in Brasile, donate amore e speranza (Foto)

Il 12 ottobre scorso è uscito l’album musicale cristiano “Memórias” di P. Wenderson Nascimento disponibile su tutti gli store digitali. “Memórias” nasce dalla necessità di evangelizzare attraverso la musica, rivolgendosi soprattutto ai giovani, agli adolescenti, ma che in particolar modo desidera incoraggiare e sensibilizzare le persone alla solidarietà e generosità, al donare amore e speranza. P. Wenderson Nascimento ci spiega come fare, in che modo aiutare, parliamo di bambini a rischio: “Questo lavoro musicale è praticamente orientato a sovvenzionare con la sua vendita i nostri seminari e l’associazione ACAMIS, ovvero un’associazione Internazionale che si prende cura dei bambini e degli adolescenti a rischio in Brasile”. Nell’album “Memórias” troviamo la collaborazione di artisti sia brasiliani che italiani. Per l’Italia la vocalist, insegnante di canto Claudia Cappabianca e P. Raffaelle Giacopuzzi. Questo è un ulteriore contributo per dimostrare che la musica può unire nazioni e continenti, consentendo l’unità della Chiesa.

I 13 BRANI DI P. WENDERSON NASCIMENTO PER DONARE UNA SPERANZA CONCRETA AI BAMBINI A RISCHIO IN BRASILE

“Chi canta prega due volte dice sant’Agostino, quindi con questo album vogliamo cantare le ” memorie” di Dio, ricordando le grandi cose che ha fatto e farà nella nostra vita!”.





“Con grande emozione ho prestato la mia voce per questo progetto di bene – ci racconta Claudia Cappabianca, il suo contributo à nel brano Santo è il Signore – Condividere musica e cantare Christian Music è sempre una grande responsabilità”. Nell’album “Memórias” sono 13 i brani che raccontano di Dio e delle sue opere. Padre Wenderson è autore di diversi brani e il disco è stato masterizzato e mixato in Brasile nello scorso settembre. Il nostro invito è quello di ascoltarlo e diffonderlo per aiutare quei bambini a rischio che dovrebbero essere nei nostri pensieri. Il disco è disponibile su Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music. Clicca qui per ascoltarlo.