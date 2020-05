Scaletta Concerto Primo Maggio 2020: tutte le esibizioni

E’ tutto pronto per l‘edizione straordinaria del Concerto del primo maggio in diretta oggi a partire dalle 20 su Rai 3 da Roma. Sarà una edizione sicuramente diversa da tutte quelle che abbiamo visto in questi anni. Non ci sarà Piazza San Giovanni piena e straripante, non ci sarà il pubblico ma ci sarà la musica e ci saranno anche momenti per riflettere. Non è ancora disponibile la scaletta con l’ordine di uscita di tutti gli artisti che si alterneranno sul “palco virtuale” che noi da casa vedremo sul piccolo schermo.

“Musica per l’Italia – Lavoro in sicurezza: per costruire il futuro” è questo il titolo dell’edizione 2020 del concerto del primo maggio che ha sicuramente un sapore diverso rispetto al passato.

SCALETTA CONCERTO PRIMO MAGGIO 2020: TUTTE LE ESIBIZIONI

Ecco tutto quello che sappiamo fino a questo momento. Innanzi tutto grandissimi ospiti: inutile dirvi che c’è grande attesa per Zucchero, non sappiamo cosa farà. Grandissima attesa anche per Vasco Rossi che non si è recato a Roma per registrare la sua perfomance ma che ha registrato un messaggio da casa sua a Zocca che condividerà con tutto il pubblico del concerto del primo maggio. E ancora grande attesa anche per Gianna Nannini, che si esibirà per venti minuti dalle Terrazze Martini di Milano– Sul palco saliranno anche: Aiello, Alex Britti, Bugo e Nicola Savino, Cristiano Godano Dei Marlene Kuntz, Dardust, Edoardo e Eugenio Bennato, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fasma, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fulminacci, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Leo Gassmann, Lo Stato Sociale, Margherita Vicario, Niccolò Fabi, Noemi, Orchestra Accademia Di Santa Cecilia, Paola Turci, Rocco Papaleo e Tosca.

Ma ci saranno anche due stelle del panorama musicale internazionale: ascolteremo Sting dal suo studio a Londra e Patti Smith. Si uniranno all’evento anche i quattro vincitori di “Primo Maggio Next”, il contest organizzato da iCompany e dedicato ai nuovi artisti: la cantautrice Ellynora di Roma con il suo brano “Zingara”, la cantautrice Lamine di Roma con “Non è tardi“, il cantautore Matteo Alieno di Roma con “Non mi ricordo” e il cantautore Nervi di Firenze con “Sapessi che cos’ho”.

Non è stata comunicata al momento la scaletta con le uscite dei cantanti nell’ordine preciso in cui lo faranno. Vi ricordiamo che lo spettacolo su Rai 3, inizierà alle 20 e avrà una durata di 4 ore.