Laura Pausini è in gran forma grazie alla corsa ma anche all’amore (Foto)

La foto di Ferragosto di Laura Pausini ha mostrato la cantante in tutta la sua forma fisica, ritrovata anche grazie alla corsa ma soprattutto all’amore che dopo 15 anni la lega a Paolo Carta. Lo scatto in piscina, il costume bianco e una follower che commenta: “C’è una bellezza che per me hai addosso solo tu” e non c’è dubbio che sia così. Dopo le vacanze al mare Laura Pausini con Paolo e la figlia hanno scelto la montagna, anche loro le Dolomiti e tra solitudine e passeggiate non è mancata una dichiarazione per lui che le ha cambiato la vita e a cui dice: “Essere innamorati e complici dopo 15 anni. Il mio amore”. Poi ci sono le foto tutti e tre insieme, bellissimi Laura, Paolo e Paola.

LAURA PAUSINI IN VACANZA IN MONTAGNA

“Sono stati giorni bellissimi passati tra le montagne della mia Italia. L’aria pura e le passeggiate in solitudine sono state rigeneranti. Ora è il momento di ripartire ma non dimenticheremo mai questo viaggio dopo un lockdown un po’ difficile” scrive Laura ma non manca un appello a tutti, soprattutto ai più giovani. “Se siete anche voi in vacanza, divertitevi ma non dimenticate di proteggervi usando le mascherine. È importante per voi e per tutti gli altri. Laura, Paola e Paolo”. Il periodo appena passato ma anche quello attuale e la paura che la musica continui a restare ferma, Laura Pausini desidera come tutti di ripartire.

Sulle storie Instagram il suo successo personale, se Laura Pausini è più in forma che mai lo deve alla corsa. Mostra i passi fatti, i chilometri che ha percorso ancora una volta. Ha potuto farlo soprattutto in questi mesi in cui non ha avuto la stessa vita che ormai ha da anni.

Un’altra storia ed è l’emozione che non potrà mai dimenticare, il giorno in cui per la prima volta si svegliò al suono di una vocina che la chiamava “mamma”.

