Gabry Ponte in sala operatoria: il cuore non va a tempo ma prima avvisa i fan

Gabry Ponte possiede un’energia straordinaria ma questa volta ha bisogno dell’energia positiva di tutti perché domani andrà in sala operatoria, domani dovrà sottoporsi a un intervento al cuore. E’ il noto dj che dal letto di ospedale e con il solito sorriso rassicurante ha voluto avvisare tutti. Nel suo post su Instagram ha spiegato chiaramente il motivo dell’intervento al cuore. Niente di inaspettato per lui che sapeva già che il suo cuore non funziona bene. Una malattia congenita ben nota a Gabry Ponte, purtroppo una malattia degenerativa, e adesso è arrivato il momento di risolvere il problema. Considerando anche il periodo avrebbe anche potuto non dire nulla, non ci sono concerti, c’è poco lavoro ma lui ha preferito evitare inutili allarmismi. In sala operatoria ci va sereno, ci sarà poi il tempo della convalescenza, tutto per evitare future complicazioni: è arrivato il momento dell’intervento.

GABRY PONTE: “STO PER AFFRONTARE UN’OPERAZIONE UN PO’ COMPLICATA”

“Ciao, devo dirvi ina cosa…” è così che Ponte ha iniziato il suo posto senza nascondere che si tratta di un’operazione complicata, al cuore. “Il mio cuore, ironia della sorte, non va a tempo per colpa di una delle valvole principali al suo interno che è malata, e non funziona bene. Si tratta di una malattia congenita (leggasi difetto di fabbrica) che purtroppo è degenerativa… ho avuto una vita normale finora, come potete vedere dalle tante foto in cui faccio ogni tipo di sport, ma i medici che ormai da anni mi seguono mi hanno detto che ho raggiunto uno stadio in cui se non mi opero andrò incontro a complicazioni…e a noi non piacciono le complicazioni vero?”.

Sempre positivo il producer ma è ovvia la preoccupazione dei fan e di chi non sapeva del suo problema al cuore: “Quindi eccomi qua! Tra un po’ me ne vado sotto i ferri per fare questo tagliando importante, e poi approfitterò di questo periodo di “stop” forzato dai concerti per rimettermi in forze e tornare più carico che mai!! Fatemi gli auguri e mandate tanta energia positiva. Ci sentiamo presto!”. Forza Gabry torna presto a farci ballare!