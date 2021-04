Concerto 1 maggio 2021: svelati i nomi dei cantanti sul palco

Non sarà un primo maggio come quelli che tanto abbiamo amato in passato e sulla scia di quanto visto anche lo scorso anno, sarà qualcosa di diverso. Ma il concerto del primo maggio ci sarà anche nel 2021, con tutte le dovute attenzioni e nel pieno rispetto delle norme anti covid. Finalmente anche per il mondo dello spettacolo si muove qualcosa e da lunedì nelle regioni in zona gialla si torna al teatro, si torna al cinema e si torna a fare musica. E il concerto del primo maggio 2021 è un altro segnale di ritorno alla normalità, con la speranza che davvero, dopo questi mesi difficilissimi, l’estate riporti di nuovo il sereno. La situazione in Italia è sempre complicata, il nostro pensiero va ogni giorno alle famiglie di tutte le vittime che il covid ha fatto. Ma bisogna guardare la luce in fondo al tunnel e la musica può essere fondamentale anche per questo motivo.

Oggi sono stati svelati i primi nomi dei cantanti che parteciperanno al concerto del primo maggio 2021 a Roma e tra gli altri artisti spunta anche il nome di Fedez, alla sua prima volta sul palco del concertone. Immaginiamo quindi che per molti BIG il concerto del primo maggio 2021 possa essere una vetrina anche per aiutare i lavoratori del mondo dello spettacolo come Fedez, e molti altri artisti hanno fatto, raccogliendo oltre 4 milioni di euro con la loro Scena Unita, per tutti i lavoratori del settore.

Ricordiamo che l’edizione 2021 del concerto del primo maggio si terrà all’aperto, non nella solita Piazza San Giovanni Laterano, ma alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma .

Concerto primo maggio 2021: i cantanti sul palco

Tra i primi nomi confermati, oltre a quello di Fedez che lo aveva già annunciato questa mattina sui social, anche La Rappresentate di lista dopo il successo a Sanremo. Sempre dal palco dell’Ariston arriva anche Ghemon. Ma non finisce qui: sul palco anche altri cantanti che hanno lasciato il segno al Festival. Non potevano mancare Colapesce e Di Martino. E poi ancora dovrebbero esserci anche Bugo e gli Extra Liscio. Secondo le ultime indiscrezioni sul palco dell’Ariston ci saranno anche: Willie Peyote, Motta, Piero Pelù, Chadia Rodriguez, The Zen Circus, Claudio Capéo.

Queste al momento le prime indiscrezioni! Che ne pensate?