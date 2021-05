Aka 7even live, ci sono le date: da oggi al via le prenotazioni

Con quasi 7 milioni di spettatori incollati alla tv si è chiusa sabato sera la ventesima edizione di Amici che ha visto la consacrazione di diversi giovanissimi talenti. Tra questi, per il canto spicca certamente Aka 7even, nome d’arte di Luca Marzano; dopo aver ricevuto la certificazione platino per il suo brano “Mi Manchi” ed esser arrivato in finale ad Amici20, il cantante annuncia le date live previste per gennaio 2022. Ci vorrà ancora un po’ di pazienza per vederlo dal vivo, ma ci sono le date e per chi non vede l’ora di cantare insieme ad Aka le sue canzoni, è già tempo di acquistare i biglietti.

Il disco d’esordio dell’artista uscirà il 21 maggio 2021 per Columbia Records Italy / Sony Music Italy ed è già in pre-save e pre-order. Dopo un lungo percorso caratterizzato da alti e bassi, adesso per Aka 7even è arrivato il momento di spiccare il volo!

Gli show, prodotti da Vivo Concerti, si terranno a Napoli (Casa della Musica) il 23 gennaio 2022, a Milano (Fabrique) il 26 gennaio 2022 e a Roma (Atlantico) il 30 gennaio 2022.

All’interno della scuola Aka 7even ha scritto “Mi Manchi”, che oltre ad essere stato certificato platino (dati Fimi-Gfk) ha raggiunto anche la Top 5 della Classifica dei Singoli Fimi, ed è stato l’unico brano della ventesima edizione del talent show a entrare nella Viral50 global di Spotify. Dopo Irama, Aka 7even è inoltre il primo artista di Amici a posizionarsi alla #1 della Top 50 Italia Spotify. Sempre durante il programma, l’artista ha lanciato altri due brani, “Yellow” e “Mille parole”.

I biglietti per le date saranno disponibili su vivoconcerti.com dalle 16.00 di oggi lunedì 17 maggio 2021 e presso tutte le rivendite autorizzate dalle 11.00 di sabato 22 maggio 2021.