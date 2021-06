Matteo Volpe racconta “Il primo abbraccio”, il disco in uscita oggi 4 giugno 2021

Esce oggi 4 giugno 2021 su tutte le piattaforme digitali “Il primo abbraccio”, il disco di Matteo Volpe. Cantante, attore e cantautore, ha studiato con Saverio Marconi, Vittorio Matteucci, Chiara Noschese, Francesca Taverni, Fabrizio Angelini, Gianfranco Vergoni, Simone Colombari, Christian Ginepro. Matteo vanta collaborazioni presso i teatri della Capitale, tra cui gli Oscar Italiani del Musical con la regia di Marco Simeoli, insieme a grandi nomi dello spettacolo come Lorella Cuccarini, Serena Rossi, Cristian De Sica e Giampiero Ingrassia. E ancora, Canto di Natale, presso il Teatro Sala Uno con la regia di Daniele Derogatis.

MATTEO VOLPE – IL PRIMO ABBRACCIO

Abbiamo intervistato Matteo, gli abbiamo chiesto di raccontarci del suo disco “Il primo abbraccio”.

“La nostra Vita è fatta di sogni. Ci sono quelli che nemmeno ricordiamo più dopo qualche minuto, quelli brutti che chiamiamo incubi, quelli chiusi a chiave nel cassetto e quelli che nel cassetto, invece, ci stanno stretti. Ed ecco che “Il primo abbraccio”, che esce oggi 4 giugno 2021, mi esplode dritto nel cuore portandomi alla realizzazione di un sogno che custodivo stretto nel cassetto. Il mio primo disco “Il primo abbraccio” è quindi la coccola che finalmente mi concedo, la rivincita che mi dovevo da tempo il grazie che devo alla Musica, costante e compagna fedele della mia Vita, il Tempo che finalmente dedico a Matteo e, soprattutto, l’Amore che finalmente raggiunge la maturità”.

Il primo abbraccio è un album autobiografico. “Ci sono io sviscerato pezzo per pezzo, ci sono tutti i miei momenti belli, quelli in cui sono incazzato nero, quelli in cui non voglio dare ascolto a nessuno. C’è la malinconia che sento quando penso ad una persona che non c’è più e anche la felicità vissuta in un viaggio importante, quello che aspetti da una vita. Sono io che mi racconto, in modo e con Musica semplice. Non ci sono paroloni importanti o concetti astratti. Ci sono io con la mia essenzialità, con le note comuni che da sempre frullano nel mio cuore”.

L’album che esce oggi è anche frutto di splendide collaborazioni. “Quella con Manuel Saraca che, oltre ad essere produttore ed arrangiatore dell’intero disco, ha scritto per me musica e testo della traccia che ha dato il titolo all’album. E poi c’è quella con Raffaele D’Ambrosio, autore di testo e musica del brano ‘Felice’”.

“Non so dove mi porterà questo sogno realizzato. Non ho alcuna aspettativa di successo se non quella di arrivare al cuore delle persone che mi amano grazie alla mia Musica, ai miei sentimenti veri. Quello che so di certo è che ho imparato a concedere l’importanza giusta a me stesso e ai miei sogni. Ed ho fatto bene”.

di Claudia Cappabianca