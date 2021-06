L’estate dei Boomdabash con Baby K è Mohicani ( testo e video ufficiale)

Pensavate che per l’estate 2021 i Boomdabash non avrebbero regalato un tormentone degno di questo nome? Grande errore perchè dopo Karaoke il gruppo salentino si prepara per conquistare le vette delle classifiche questa volta con Baby K. E’ Mohicani la hit dell’estate per il gruppo che arriva anche su YT con il video ufficiale e promette di far ballare tutti, ma proprio tutti.

Una estate ricchissima di canzoni che sono tutte candidate a diventare la vera hit di questa calda stagione che si spera, possa portate tanta leggerezza e regalarci due mesi diversi, dopo i quali vedere davvero la luce in fondo al tunnel. La musica c’è, e si potrà ballare, non proprio come una volta, ma è già un inizio. “Mohicani come molti dei brani di Boomdabash è una canzone che prima di tutto intende regalare gioia, felicità, energia e good vibes allo stato puro” hanno detto di Boomdabash ed è proprio così!

Scopriamo il testo completo del brano Mohicani e guardiamo il video della canzone!

Mohicani ( testo completo)

Parte la musica mi carico

Questo qui è un momento magico

Dal Tirreno all’Adriatico

Io sto bene solamente quando sto con te

A fine serata sembro John Travolta

Uscendo dalla pista con la giravolta

Però non fare tardi come l’altra volta

Siamo già tutti in macchina

Dimmi cos’è

Questa musica nuova nell’aria

E tu chi sei

Bella come un’estate in Italia

Che canta sotto la luna

E si tuffa nel mare stasera

Sarà un’altra avventura

O durerà per una vita intera

Se con te ballo un po’

Cubano

Brasiliano

Argentino

Colombiano

Sudamericano

Jamaicano

Basterà la musica per dirti che ti amo

Basterà la musica per dirti che ti amo

Io ti porterei con me senza ma e senza se

Che ne pensi di un posto lontano?

Dove il traffico non c’è

E le stelle che cadono a mare le prendi per mano

Un’isola deserta senza wi-fi

Voglio solo good vibe

Non pensiamo più a nulla

Stanotte se balla

Dimmi cos’è

Questa musica nuova nell’aria

E tu chi sei

Bella come un’estate in Italia

Che canta sotto la luna

E si tuffa nel mare stasera

Sarà un’altra avventura

O durerà per una vita intera

Se i pensieri hanno le ali

Come gli angeli e gli aeroplani

Anche quando siamo lontani

Io ti sento vicino a me

Se i pensieri hanno le mani

Posso stringerti fino a domani

Siamo gli ultimi come i mohicani

Ad amarci così tanto io e te

Dimmi cos’è

Questa musica nuova nell’aria

E tu chi sei

Bella come un’estate in Italia

Che canta sotto la luna

E si tuffa nel mare stasera

Sarà un’altra avventura

O durerà per una vita intera

Se con te ballo un po’

Cubano

Brasiliano

Argentino

Colombiano

Sudamericano

Jamaicano

Basterà la musica

Se con te ballo un po’

Cubano

Brasiliano

Argentino

Colombiano

Sudamericano

Italiano

Basterà la musica per dirti che ti amo

Mohicani il video ufficiale