Esce Vertigine il nuovo singolo di Elodie

L’abbiamo vista meravigliosa ieri sera sul palco di Da Grande e a quanto pare presto la rivedremo anche in tv a Le Iene, per una puntata. Ma c’è anche grande attesa per Elodie e per la sua musica. Oggi infatti è stato annunciato l’uscita del suo nuovo singolo “Vertigine”, fuori venerdì 24 settembre su tutte le piattaforme digitali e in radio. Da oggi il brano è invece già disponibile in presave.

“Vertigine” è una ballad moderna che racconta la continua evoluzione dell’artista. Il testo è scritto da Elisa Toffoli, Davide Petrella, Federica Abbate e Dario Faini, in arte Dardust, che ne ha curato anche la produzione. Un anno fatto di musica, tante lezioni di ballo ma anche di cinema. Elodie sta per debuttare tra l’altro anche sul grande schermo come attrice protagonista. Continua il periodo d’oro per l’ex allieva di Amici che di strada ne ha fatta, tantissima, dopo aver mostrato tutta la sua bravura nel programma di Maria de Filippi.

“Raffaella, sei stata parte della storia del nostro paese e un riferimento per qualunque donna che desiderasse fare intrattenimento, sei stata pura avanguardia. Stasera ero visibilmente emozionata, è stato un onore. Grazie per tutto quello che ci hai regalato” ha scritto Elodie dopo la superba esibizione sul palco di Da Grande ieri.

Vertigine è il nuovo singolo di Elodie

“Per lavorare a questo singolo e all’album che verrà mi sono circondata di professionisti che ho la fortuna di poter chiamare anche amici. Grazie a uno scambio e un confronto umano e artistico sincero, sto imparando ad esprimere me stessa attraverso la musica, una musica che racconti la mia visione attuale della vita e dei sentimenti” queste le parole di Elodie che si prepara per l’uscita del singolo e poi del suo album.

“Vertigine” anticipa l’uscita del nuovo album prevista nei prossimi mesi. Il progetto discografico, a cui Elodie sta lavorando, si avvale della collaborazione di alcuni degli esponenti più apprezzati del panorama musicale attuale, sia interpretativo sia autoriale, come Elisa, Mahmood, Marracash, Dardust, Tropico, Federica Abbate e Marz.