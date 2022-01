Aka7even positivo a pochi giorni da Sanremo 2022

Brutte notizie per Aka7even che pochi minuti fa ha annunciato sui social di essere risultato positivo al covid 19. Il cantante al momento sta bene e speriamo che le sue condizioni restino le stesse anche nei prossimi giorni. L’ex protagonista di Amici 21, che si sta preparando in questo periodo per la sua prima volta a Sanremo, dovrà fermarsi per qualche giorno. Se infatti anche sta bene e non ha sintomi, dovrà comunque restare in isolamento in attesa poi di diventare negativo e ci auguriamo che succeda ben presto. E’ stato lo stesso cantante ad annunciare via social, di aver fatto poche ore fa un tampone e di aver scoperto di essere positivo.

Sicuramente una tegola, visto che questi giorni sono utilissimi per organizzare le ultime cose prima di Sanremo, anche per provare e per prepararsi al Festival; all’emozione per questa prima volta che fa battere certamente il cuore, si aggiunge per Luca questo virus. Non nel migliore dei momenti, ecco.

Il messaggio di Aka7even sui social: “Sono positivo”

“Ciao a tutti, Volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al COVID-19. Fortunatamente sto bene, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino. Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia. Vi abbraccio forte! A presto, Aka” ha scritto il cantante. I suoi fan gli fanno tantissimi in bocca al lupo e c’è anche chi ha ironizzato sul fatto che è certamente meglio prenderlo ora, che a pochi giorni da Sanremo o magari durante il Festival ( non dimentichiamo che Irama lo scorso anno solo per essere entrato in contatto con un positivo, non potè salire sul palco dell’Ariston.

Aka sta bene, non ha sintomi e il che ci fa ben sperare, probabilmente nel giro di pochi giorni sarà anche negativo e potrà tornare a prepararsi in vista del suo Sanremo. L’ex talento di Amici salirà sul palco dell’Ariston con il brano Perfetta così. Facciamo quindi anche noi un grande in bocca al lupo ad Aka7even !

