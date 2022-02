Pagelle BIG Sanremo 2022 seconda serata: Elisa ed Emma magnifiche

Non potevano mancare anche oggi le nostre pagelle. Tempo di dare i voti ai BIG che si sono esibiti nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo. Il 2 febbraio 2022 abbiamo ascoltato le canzoni che insieme alle prime dodici concorrono per la vittoria finale. Brani molto belli, alcuni da riascoltare, altri di quelli che ti entrano subito in testa. Sorprese e conferme e una certezza granitica: la bravura di Elisa e il carisma di Emma. Tornate sul palco una 20 anni dopo la sua vittoria con Luce, l’altra dieci anni dopo la sua vittoria con Non è l’inferno, hanno senza dubbio convinto alla stra-grande. Ma vediamo adesso le nostre pagelle alla seconda serata: quali sono state le canzoni che ci hanno colpito di più?

Sanremo 2022 le pagelle: diamo i voti ai BIG in gara

Elisa scende le scale in modo angelico. Niente tacchi, il suo solito stile, quello che non a tutti piace ma che la rende unica e riconoscibile, come la sua voce, il suo modo di fare musica, il suo straordinario talento. Torna sul palco di Sanremo diversa ma anche simile a quella che cantava Luce. Entra nelle case degli italiani con la sua voce O forse sei tu, si mai sei proprio tu, Elisa, una che spacca. Divina in tutto e per tutto. VOTO 9

Irama visibilmente emozionato dopo il gran caos dello scorso anno, sbaglia il look totalmente: dalla rete di pescatore/centrino che indossa ai capelli. Ci distrae per questo ma poi quando canta, ci ricorda che il Filippo che c’è in lui ha una voce magnetica, straordinaria. Attendiamo un secondo ascolto di Ovunque Sarai, per ora è un 7.

Aka 7even è nel suo stile, sulla scia di Loca ma ci ricorda, come Anna Pettinelli suggerirebbe, che Luca ha una voce che spacca. Il suo brano piacerà moltissimo ai giovani e il posto in classifica, al momento forse un tantino basso, potrebbe essere destinato a salire grazie al televoto. Perfetta così ha qualche imperfezione ma per ora è un 7-

Tananai emozionato, stonato e impreciso. La sua sess0 occasionale poteva dare di più, un po’ come capita proprio in quelle occasioni, quando non va tutto come ti aspetti, complice magari il luogo scelto per l’incontro. E sul palco dell’Ariston non puoi sbagliare. Voto 5

Rettore, perchè guai a chiamarla Donatella e Dito nella piaga si sono presentate insieme sul palco, il che già ci sembra essere tanto. Niente Bugo per il momento ma una bella esibizione delle due signore, piena di energia e anche Chimica su ogni fronte. Brano che oggi in molti canticchieranno. Non necessariamente serve un grande testo, ci vuole anche altro e loro l’hanno portato sul palco Voto 7,5

Le Vibrazioni non se la sono cavata alla grandissima in questa prima uscita ma hanno sempre dimostrato che i secondi ascolti fanno cambiare la classifica. Per il momento si beccato un 6- sulla fiducia, staremo a vedere. Soprattutto con la speranza che ci riportino il maestro Vessicchio.

Iva Zanicchi emozionatissima come solo una grande artista può essere. Ha ancora una voce straordinaria, un brano che non è male. Potrebbe entrare nella top ten? Difficile perchè il televoto cambierà molte carte in tavola nelle prossime serate. Elegante e straordinariamente di famiglia, come solo lei sa essere, per ora è un 6,5

Emma è tornata. Eccome se è tornata. Più sicura, più forte, più carismatica, elegante e bella come non mai. Ma anche carica di emozione e i quelle lacrime che tutti abbiamo poi visto. Dietro la corazza, un cuore di panna, un pasticcioto alla crema, un maritozzo alla panna! Una bellissima perfomance e una delle migliori canzoni di Emma degli ultimi anni. VOTo 8,5

Giovanni Truppi votato altissimo dai giornalisti, andiamo sulla fiducia dei colleghi, che ci suggeriscono di rileggere bene il testo. La sua canzone è strana un po’ come la canottiera che ha deciso di sfoggiare sul palco dell’Ariston. E’ uno di quei brani dove il testo, più che la musica, fanno la differenza. Rileggiamolo, rileggetelo. VOTO 6

Matteo Romano giovanissimo, più che emozionato, ha ancora tanta strada da fare ma come direbbe Cremonini: amerai il finale perchè ci sono le carte in regola per fare bene. VOTO 6 +

Le Farfalle di Sangiovanni devono ancora mostrarci i colori migliori. Ci ha abituato bene il cantante ma ricordo che anche al primo ascolto di Malibù avevo pensato che fosse l’ennesima canzoncina identica alle altre e invece quelle maledette lancette mi stanno ancora spaccando il cervello. Simpatico, pieno di energia, giovane: Sangiovanni è da 7- e delle nostre pagelle poco gli importerà: volerà su quelle classifiche digitali come solo lui sa fare.

Highsnob e Hu non hanno convinto chi ieri ha votato eppure la loro canzone non era affatto malaccio e soprattutto hanno regalato una esibizione molto forte sul finale della seconda serata di Sanremo 2022. Per loro un bel 7,5

Fabrizio Moro è certezza. E’ profondità, è uno che ti legge dentro. Ti ritrovi nei suoi testi e stai lì per ore a chiederti come ha fatto a raccontare quello che tu avresti voluto dire. Sei tu voto 7

