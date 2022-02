Il fantasanremo a Sanremo 2022 divertente si ma un po’ too much

Sinceramente, possiamo dirlo? I cantanti si divertono, noi a casa un po’ meno. Non perchè il fantasanremo non sia una idea carina, divertente, che dà anche più brio alle esibizioni ma perchè poi c’è un limite a tutto. Lo scopo del gioco dovrebbe essere quello di rispettare le regole e fare punti bonus, senza che ci si renda conto ( esempio Dargen d’Amico modifica il testo della sua canzone e invece di ciao zio Pino dice ciao zia Mara). E invece sul palco è tutto un grazie al pubblico, grazie alla platea, grazie all’orchestra. E se ci fosse una violinista pronta a dare una bacchettata in testa a qualcuno non sarebbe male. Perchè effettivamente si vede proprio che è tutto forzato: il 5 ad Amadeus, i saluti, i baci mandati a casa. E’ tutto così artefatto che risulta persino stonato, tanto che molti spettatori, un tantino più adulti, si stanno anche stufando.

Quando il fantasanremo diventa too much

Che poi farebbe anche sorridere eh, se si facesse appunto, dosando tutto. Regalando una esibizione impeccabile. Se invece sei più concentrato a fare punti, che a cantare bene e stoni dall’inizio alla fine senza beccare una nota, allora c’è un grande problema. E non riguarda solo chi ha scelto la tua canzone. Per l’amor di Dio, questa edizione del Festival ci piace: meno rigida, meno bacchettona, con abbracci e sorrisi. Poi però si arriva al punto di non ritorno. E ci si prendono delle confidenze che Amadeus, ha spiegato di voler dare certo ( ancora sotto choc per il passato Sanremo in cui non si potevano toccare manco i mazzi dei fiori). Da qui a diventare una esagerazione che manca di rispetto a tutti, è un’altra cosa e il livello, si sta superando. Ti puoi mettere la giacca che poi mostra qualcosa, ti puoi vestire monocolore, puoi persino mandare il bacio a casa, salutare e via dicendo. Ma ripetere ennemila volte, grazie, grazie, grazie, ce ne accorgiamo tutti che è una presa per i fondelli eh, non siamo ancora andati fino a questo punto.

Fa ridere, è carina l’idea ma bisognerebbe introdurre anche altre regole e forse il primo dovrebbe essere Amadeus: un bel “niente bonus” non sarebbe male. C’è una bella differenza nel dire una parola a caso, come si chiedeva qualche tempo fa e fare invece 5000 mila punti bonus con azioni imbarazzanti. E ribadiamo, il vero problema è sembrare più concentrati su questa cosa che sul resto. Peccato perchè quella che era una idea carina, divertente e gioiosa si è trasformata per molti spettatori in un vero e proprio incubo.

E soprattutto la prossima volta avvisate Mara Venier che ha passato tutta la sera a chiedersi perchè la stessero salutando.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".