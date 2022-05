Max Pezzali, due notti indimenticabili a San Siro per i 30 anni di carriera: è San Siro canta Max

Max Pezzali è pronto a festeggiare nel migliore dei modi i suoi primi trent’anni di carriera e lo farà davvero al meglio, come solo lui potrebbe fare. Il cantante che è uno degli artisti e degli autori più amati di sempre, durante questi anni di carriera è riuscito a conquistare intere generazioni segnando la storia della musica italiana. Adesso è pronto a tornare ufficialmente sul palco. Dopo la data zero (che si terrà nello stadio comunale di Bibione domenica 10 luglio 2022), Pezzali sarà pronto a calcare il palco italiano live più importante per un artista ovvero quello dello stadio di San Siro. Saranno ben due gli appuntamenti con ”San Siro canta Max”. I biglietti vanno a ruba, impossibile perdere questa occasione.

San Siro canta Max: Pezzali pronto a trasformare lo stadio in un immenso karaoke

I due concerti a San Siro con Max Pezzali si terranno venerdì 15 e sabato 16 luglio 2022. Max Pezzali sembra avere tutte le intenzioni e il desiderio di trasformare lo stadio di Milano in un gigantesco ed emozionante karaoke proprio per festeggiare i suoi trent’anni di carriera con tutte le persone che lo hanno sempre sostenuto. Durante le due serate speciali, il cantautore e i suoi fan, potranno ripercorrere tanti tra gli immensi successi di Max variegando quindi in tutta la sua discografia, dai brani pubblicati trent’anni fa a quelli più attuali di oggi. Sarà un vero e proprio viaggio nel tempo che darà vita ad uno spettacolo imperdibile per generazioni di fan. Non mancheranno le emozioni, la felicità, la nostalgia e soprattutto la condivisione che, con i tempi che corrono, sarà sicuramente bellissimo vivere proprio a San Siro.

San Siro canta Max: dove acquistare i biglietti per i due appuntamenti imperdibili con Pezzali

Se volete partecipare a questi due speciali concerti durante questa calda estate 2022, potete già acquistare i concerti per San Siro canta Max. Entrambe le date sono infatti già state messe in vendita e i biglietti sono disponibili sulla piattaforma online di Vivo Concerti. La radio ufficiale dei due appuntamenti per festeggiare i trent’anni di carriera di Pezzali sarà Radio Italia.