Valerio Scanu in tribunale ma non rinuncia alla musica

Chi incontra Valerio Scanu in tribunale resta stupito ma lui non lascia la musica

Valerio Scanu ha una nuova vita, fa pratica da avvocato, non si è laureato in giurisprudenza per appendere tutto al muro dentro una bellissima cornice. Valerio Scanu ci ha creduto, ha voluto dare una svolta alla sua vita, una scelta dopo l’altra. Chi lo incontra alle udienze in tribunale resta sorpreso, lo comprende, quel mondo non ha niente in comune con la sua musica, con il mondo dello spettacolo ma adesso ha due sogni da portare avanti. Non è mai stato semplice per lui farsi strada nonostante i successi, il talento e i tanti programmi a cui ha partecipato. Dopo la laurea in giurisprudenza conseguita con 110 e lode il 13 ottobre si è iscritto all’albo e adesso ha due carriere a portare avanti.

Valerio Scanu il 7 dicembre a teatro per il concerto di Natale

“Ho trovato uno studio per fare pratica e mi sono iscritto all’albo lo scorso 13 ottobre. Mi occupo di diritto penale, fallimentare e tributario. Vado in tribunale per le udienze e nei cancellieri, giudici e avvocati noto stupore quando mi vedono: in effetti, data la mia carriera, paio fuori posto” racconta alla rivista Diva e Donna. E’ fiero di se stesso e ha ragione ad esserlo. Si è fatto forza dopo la morte del padre nonostante dentro abbia ancora il dubbio che lui sia morto per salvarlo.

Valerio Scanu di recente ha confidato di avere avuto un tumore ai polmoni, è stato operato e per fortuna non ha dovuto fare terapie ma poco dopo suo padre è morto di covid.

Ha chiesto aiuto a uno psicologo, sta seguendo un percorso che lo sta aiutando. Sciogliere i nodi, abbracciare la vita e le passioni. Ha chiesto al suo compagno si sposarlo ma non ha avuto alcun bisogno di fare coming out. Non ha bisogno di spiegare nulla a nessuno ma limpido parla del suo nuovo mondo.