I cantanti più cercati su Google in Italia nel 2022: top 10

Chi sono stati i 10 cantanti più ricercati su Google? Ecco la classifica

E’ Blanco il re assoluto delle ricerche su Google nel 2022 in Italia. Il nome del cantante spicca nella top ten dei cantanti più cercati sul web in Italia ma non solo. Il suo nome entra anche nella lista dei personaggi più cercati e anche in quella delle parole più cercate. Un grande, grandissimo successo quello del cantante che continua a mietere un record dopo l’altro. Una classifica, quella delle ricerche su Google del 2022 in tema di musica, che ancora una volta rispecchia quello che è stato il successo di Sanremo ma non solo. Nel primi tre posti tre grandi artisti che hanno lasciato il segno al Festival: ci sono Blanco e Mahmood che hanno vinto con Brividi e poi c’è anche Gianni Morandi, un altro indiscusso protagonista dell’ultima edizione di Sanremo. Fuori dal podio Iva Zanicchi. Anche per lei partecipazione a Sanremo ma soprattutto una edizione di Ballando con le stelle molto fuori le righe che, più per il suo talento in pista, sarà ricordata per le barzellette che ha deciso di raccontare nel sabato sera di Rai 1.

Ma vediamo la top 10 con le ricerche su Google nel 2022 per quello che riguarda i cantanti.

La top 10: i cantanti più cercati su Google in Italia nel 2022

1) Blanco

2) Mahmood

3) Gianni Morandi

4) Iva Zanicchi

5) Ana Mena

6) Irama

7) Massimo Ranieri

8) La Rappresentante di Lista

9) Gianluca Grignani

10) Achille Lauro

Da questa classifica si può notare anche un altro aspetto: mancano cantanti dei talent. In particolare, nonostante il grande successo di ascolti di Amici, che è un programma indirizzato a un pubblico giovanissimo che cerca tanto sui social, non ci sono concorrenti del talent di Maria de Filippi. Questo si spiega però anche in un altro modo: a usare Google e quindi il motore di ricerca, sono soprattutto le persone di una età diversa, non adolescenti e giovanissimi che sanno cercare le notizie usando fonti diverse, da Tik Tok a instagram, rispondono alle loro domande e alle curiosità in modo diverso. Sono più lontani dai tradizionali motori di ricerca e anche questa top dieci, ne è una dimostrazione.