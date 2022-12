Elisa spiega perchè ha annullato le date dei suoi concerti: non sta bene

Elisa non sta bene ma rassicura anche i fan e racconta che cosa le sta succedendo

E alla fine Elisa Toffoli ha spiegato sui social quello che sta succedendo. Ha aspettato forse un po’ di tempo per avere tutte le risposte del caso, visto che non è stato facile arrivare a una diagnosi certa, e poi ha deciso di parlare con i suoi fan, di quello che sta succedendo. La cantante, ha dovuto rimandare diverse date dei suoi concerti per un problema di salute particolare. Poche ore fa quindi Elisa, nelle storie del suo profilo Instagram, ha provato a spiegare nel più semplice modo possibile, quello che le sta succedendo, rassicurando anche tutti i fan. Ci sono delle cure, presto andrà meglio.

Come sta Elisa? La cantante spiega che cosa le sta succedendo

Con dei video postati sui social, Elisa ha deciso di raccontare quello che sta accadendo: “Mi è successa una cosa super strana, che non mi era mai successa in tutta la vita. Mi sono beccata questa vertigine parossistica posizionale“. Si tratta di disturbo in realtà piuttosto comune che causa brevi episodi di vertigini: una falsa sensazione di movimento o che tutto giri intorno. Questo in risposta a movimenti del capo che stimolano il canale semicircolare posteriore dell’orecchio interno. Ovviamente per chi fa il cantante di mestiere, stare su un palco in quelle condizioni, è ancora più difficile ed è anche per questo che Elisa è stata molto male. La cantate, come detto in precedenza, ha comunque rassicurato tutti: “Per fortuna non è niente di grave e sembra essere anche virale visto che l’abbiamo presa in più persone, in questi giorni e tutti con gli stessi sintomi, quindi è qualcosa che ci siamo passati. I miei sintomi non sono durati a lungo, ma le prime 24 ore sembrava di essere al luna park. Poi ho avuto vertigini e nausea“. Non si tratta quindi di un problema che Elisa si porterà dietro ma potrebbe risolversi molto presto.

Cosa succederà adesso? Elisa ha continuato: “Il dottore mi ha consigliato di aspettare, per non rischiare delle ricadute. Per questo, con un bel peso addosso, ho dovuto spostare anche le date di Firenze. Mi dispiace tanto per le persone a cui ho causato un disagio, è davvero un dispiacere ma spero di rivedervi ai concerti che ho riposizionato a gennaio“. Poi ha salutato tutti: “Ci tengo a dire che mi seno sempre meglio: le vertigini e la nausea stanno passando quasi del tutto, quindi conto di riprendere il mio tour da Roma. Grazie a tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri e a tutte le persone che si stanno preoccupando per me e per la mia salute”.