Piccolo G e il dissing ad Amici 22: vendetta contro i protagonisti del Noce moscata gate

Con le barre su Fuori dal Tunnel Piccolo G sembra raccontare tutta la verità sul Capodanno Gate e sulla noce moscata ad Amici 22: il video

Tutti lo hanno notato, ascoltando Piccolo G cantare nella puntata di Amici 22 in onda il 22 gennaio 2023 su Canale 5. Impossibile non accorgersi di quei versi e sui social, si è riacceso il noce moscata gate. E’ inutile: anche se nella scuola di Amici si fa il possibile per non parlarne, se si fa finta di nulla e si va avanti, questa edizione sarà per sempre segnata dai fattacci di Capodanno, soprattutto fino a quando nella scuola, ci saranno ancora degli allievi che hanno preso parte a quelli che a questo punto, possiamo definire dei festini, appropriandoci dei versi di Piccolo G che nel suo dissing, ha in qualche modo raccontato quello che è accaduto nella notte tra il 31 e il primo gennaio 2023. Non ci vuole un grande esperto per capire che le parole di Piccolo G fossero rivolte proprio ai suoi compagni di scuola. Versi chiari e diretti che spiegano anche, con parole semplici, quello che è accaduto la notte di Capodanno. Solo conferme quindi rispetto alle teorie messe insieme, circolate in rete e poi confermate anche da diversi giornalisti. La sera di Capodanno le persone coinvolte nel noce moscata gate, e colpite poi con una severa punizione, hanno messo della noce moscata ( dopo aver visto dei tutorial su Youtube) nel succo o in altre bevande. Qualcuno ha bevuto consapevole di quello che stava facendo, qualcuno forse no. Qualcuno è stato male, qualcuno no. Nei versi di Piccolo G, tutta la verità. E che non ci vengano a dire che non c’era nessun riferimento a quella serata, impossibile.

Le parole di Piccolo G mentre canta Fuori dal tunnel e poi scrive delle barre:

“Non vado a festine o festoni

Pieni di ragazzoni che compion le peggio azioni

Con le peggior canzoni, le peggio tradizioni

Fanno grandi bicchieri e dopo grandi contrazioni”

Il video di Piccolo G ad Amici 22

piccolo g e la g sta per genio #AMICI22 pic.twitter.com/e1HcIDg4g3 — chiara ☾ ; wax apologist (@doppi0taglio) January 22, 2023

A giudicare da quello che di vede in onda, i colleghi di classe di Piccolo G forse non hanno percepito il senso di queste parole, visto che si vede Wax molto sorridente. Non sono inquadrati in primo piano gli altri ma il volto di Rudy, che ha un sorriso beffardo mentre Piccolo G si muove ancora sul palco, la sembra dire lunga sull’apprezzamento di questi versi.

Tutti pazzi per Piccolo G e le sue barre sul noce moscata gate

“Piccolo G dove la G sta per genio” scrivono in molti sui social dopo aver apprezzato quello che il cantante ha fatto, in modo coraggioso. E’ vero che le barre continuano con delle strofe che nulla hanno a che fare con il Capodanno Gate e forse la bravura di Piccolo G è stata proprio questa.