Sanremo 2023, perchè è scoppiata la polemica per la serata delle cover?

Impazza la polemica in vista della serata delle cover a Sanremo 2023: sono cover oppure no? Le scelte dei BIG sono discutibili

Per spiegarvi quello che sta succedendo in questi giorni, dopo l’annuncio della lista delle canzoni che saranno cantante dai 28 BIG in gara a Sanremo 2023, dobbiamo iniziare dalla definizione di cover. La serata del 10 febbraio, quella del venerdì, sarà appunto dedicata alla cover. Canzoni italiane e internazionali che i BIG in gara eseguiranno da soli, con degli ospiti o in compagnia di altri BIG della musica. Qual è dunque il problema? La polemica nasce dal fatto che molti BIG hanno scelto dei brani del loro stesso repertorio. Una polemica non nuova, visto che già lo scorso anno Gianni Morandi aveva fatto praticamente lo stesso con Jovanotti, e anche in quel caso si era sollevata una grande polemica sia sui social che tra i giornalisti, che hanno chiesto spiegazioni ad Amadeus. Lo scorso anno non era successo nulla: ognuno è libero di cantare quello che preferisce, aveva spiegato Amadeus. E infatti anche quest’anno succederà lo stesso, con dei BIG che canteranno brani del loro repertorio o di quello dei loro compagno di palco. Torniamo quindi indietro, con la definizione della parola cover.

La cover, nella terminologia della musica principalmente pop e rock, è “una nuova versione di un brano musicale” precedentemente interpretato e portato al successo da un altro artista. La differenza tra interpretazione e cover (versione) non è ben definita: in genere quando un musicista interpreta un brano considerato un classico della musica eseguito innumerevoli volte non si usa il termine cover ma interpretazione.

Se dovessimo quindi tenere conto di questa definizione, quella di cover, dovremmo aspettarci che nessun artista sul palco, porti un suo brano o un brano dell’artista con il quale si esibisce. Cosa che non succederà in questa edizione del Festival.

Perchè la polemica sulla serata delle cover?

Dopo l’annuncio della lista di Amadeus da Viva Rai 2, con la lista completa della serata dei duetti, è montata quindi la polemica, soprattutto da parte degli addetti ai lavori che si chiedono se sia davvero il caso di scegliere un brano del proprio repertorio e non cimentarsi con una canzone diversa.

Ad esempio Anna Oxa con Iljard Shaba canterà Un’emozione da poco. E’ chiaro che ci si aspetta una esibizione di altissimo livello, ma perchè non provare a fare qualcosa di diverso? Certo, si può scegliere, si ha libera scelta ma così si vince facile, verrebbe da die. Anna Oxa ovviamente non è la sola che ha fatto questo genere di scelta. Gli Articolo 31 con Fedez faranno un medley dei grandi successi, e anche qui, vale lo stesso discorso. Ha scelto un suo successo anche Grignani, che canterà con Arisa Destinazione Paradiso.

E ancora, che cosa vogliamo dire di Giorgia con Elisa: Luce e Di sole e d’azzurro sono i due brani, entrambi vincitori delle passate edizioni del Festival, scelti per questa serata. Impossibile anche solo pensare che non sarà qualcosa di clamoroso. E hanno scelto di fare un ragionamento simile anche i

I Cugini di Campagna con Paolo Vallesi: canteranno La forza della vita e Anima mia. La lista continua: LDA con Alex Britti: Oggi sono io. Leo Gassmann con Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo: Medley Edoardo Bennato. Modà con Le Vibrazioni: Vieni da me. Olly con Lorella Cuccarini: La notte vola

Paola & Chiara con Merk & Kremont: Medley Paola & Chiara. Ultimo con Eros Ramazzotti: Medley Eros Ramazzotti. Will con Michele Zarrillo: Cinque giorni. Insomma sulla scia di quello che lo scorso anno fece Gianni Morandi con Jovanotti, praticamente la metà dei BIG ha scelto di fare lo stesso. Per lo spettacolo sarà una serata unica ma forse, non dovremmo chiamarla la serata delle cover ecco. Ed effettivamente Amadeus ne parla sempre come la serata dei duetti, più che delle cover ma fare chiarezza, sarebbe forse giusto anche se, come aveva già detto lo scorso anno il direttore artistico, non c’è nulla nel regolamento che impedisca a un BIG di fare questo genere di scelta.