Testo Splash Colapesce e Dimartino a Sanremo 2023

Ecco il testo di Splash la canzone di Colapesce e Dimartino a Sanremo 2023

Dopo lo strepitoso successo avuto la prima volta sul palco di Sanremo con la loro Musica Leggerissima, Colapesce e Dimartino ci riprovano. Faranno il bis? Il brano scelto per Sanremo 2023 si intitola Splash. Un titolo che non rileva molto di questa canzone. Di che cosa parla il brano che il duo ha deciso di portare sul palco dell’Ariston? La canzone è molto riflessiva, come emerge dal testo. I due cantanti con il loro brano, invitano tutti a riflettere su come ci si affanni a fare sempre troppe cose per evitare di affrontare faccia a faccia la vita. Parla dei fallimenti, delle frustrazioni che si provano in questo “cammino” chiamato vita. Non solo, con il loro brano accendono anche i fari su come spesso la vita frenetica delle metropoli, condizioni l’esistenza di chi si trova catapultato in ritmi che permettono di godersi ben poco il resto. “Preferisco il lavoro della metro affollata che quello del mare” si legge nel testo della canzone Splash, che pone una riflessione seria su quello che davvero mettiamo al primo posto nelle nostre scelte e che forse, andrebbe rivisto. Anche se nel testo della canzone non viene mai citata, la città di Milano, a detta del duo, rappresenta in pieno il senso di questo brano. “Dovremmo prenderci cura di quello che abbiamo, non pensare solo a quello che dobbiamo ottenere” spiegano i due cantanti parlando del significato della loro canzone.

Una curiosità su questo brano: sarà il brano nei titoli di coda del film La primavera della mia vita al cinema dal 20 febbraio. Il duo ne ha curato la colonna sonora.

Colapesce Dimartino, il testo di “Splash”

Colapesce Dimartino

Splash

di A. Dimartino – L. Urciullo

Campi sconfinati

Che si arrendono alla sera

Qualche finestra accesa

Mentre il vento arpeggia

Una ringhiera

Tu vivresti qui per sempre

Dici che dovrei staccare

Un po’ la mente

Ma io

Ma io lavoro per non stare con te

Preferisco il rumore delle metro affollate

A quello del mare

Ma che mare ma che mare

Meglio soli su una nave

Per non sentire il peso delle aspettative

Travolti dall’ immensità del blu

Splash

Vorrei svegliarmi più tardi al mattino

Cambiare vita baciarti nel grano

In sudamerica

Ma l’entusiasmo poi se ne va

Questa sera mi nascondo

Mentre i miei pensieri

Vanno per il mondo

Ma io

Ma io lavoro per non stare con te

Preferisco il rumore delle metro affollate

A quello del mare

Ma che mare ma che mare

Meglio soli su una nave

Per non sentire il peso delle aspettative

Travolti dall’ immensità del blu

Splash

Sorrido alle Seychelles

Mi annoio a Panama

La vita è un baccarat

Balliamo vieni qua

Perdonami

Non ci capisco mai

Mi dici lascia stare

Sono qua

Ma io, io

Ma io lavoro per non stare con te

Preferisco il rumore dei cantieri infiniti

A quello del mare

Ma che mare ma che mare

Come stronzi galleggiare

Per non sentire il peso delle

Aspettative

Vado via senza te

Mi tuffo nell’immensità del blu

Splash

E come dare torto a Colapesce e Dimartino. Basta leggere gli articoli di cronaca per comprendere quanto soprattutto i giovani si sentano schiacciati dal peso delle aspettative. Pochi a pochi giorni da Sanremo a Milano, il suicidio di una ragazza di soli 19 anni, studentessa all’università che ha trovato nel suicidio la sola risposta.