Amadeus sulla sfida con Mediaset per gli ascolti: “Non mi preoccupo”

Amadeus è carico a pallettoni per il suo quarto Festival e non sembra essere preoccupato dalla sfida con Canale 5 per gli ascolti

Nella puntata di Porta a Porta in onda il 2 febbraio 2023, Amadeus ha raccontato il suo Festival al pubblico che segue con affetto il programma di Bruno Vespa. Tra gli altri temi si è parlato anche della scelta di Mediaset che 15 anni dopo l’ultima volta, ha deciso di non bloccare la classica programmazione settimanale ma di “contro programmare” come si dice in gergo. Bruno Vespa quindi ha chiesto ad Amadeus se sia preoccupato da questa decisione presa da Piersilvio Berlusconi. Bisogna dire che Bruno Vespa ha citato il Grande Fratello VIP come “nemico” forse ignorando i dati di ascolto disastrosi del reality di Canale 5. Perchè se è vero che Amadeus deve preoccuparsi, forse dovrebbe farlo solo nella serata di sabato, quando andrà in onda C’è posta per te, di Maria de Filippi e non certamente al giovedì sera quando il pubblico di Canale 5 vedrò spuntare per la seconda volta in una settimana, il faccione di Signorini. Le cose si faranno più complicate al sabato, perchè è chiaro che uno zoccolo duro di spettatori non si perderà C’è posta per te. E più che spettatori, il Festival potrà perdere in share, considerato anche che il programma di Canale 5 andrà in onda fino all’una. Va anche detto che quest’anno Sanremo 2023 parte anche con i classici 2-4 punti di share in più che caratterizzano gli ascolti di tutti i programmi, con il nuovo metodo di calcolare appunto lo share. Per cui alla fine Sanremo, potrebbe restare in linea lo stesso, con i numeri delle prime tre edizioni di Amadeus. Ma in ogni caso, il conduttore, non si è detto turbato dalla scelta di Mediaset, anzi, c’è da aspettarsi che una tv privata decida di giocarsi le sue carte migliori.

“Erano 15 anni che non c’era la controprogrammazione ma ognuno ha casa sua fa quello che desidera. Io non mi preoccupo di questo, noi facciamo il Festival senza pensare al record precedente da battere” ha detto Amadeus. E ancora: ” Noi vogliamo fare un Festival che piace al pubblico. Un festival vincente dal punto di vista musicale, io spero che questo festival sia come quelli precedenti che porti dischi di oro e platino. Io non mi preoccupo di quello. ” Queste le parole di Amadeus che ha ribadito che vuole fare un Sanremo che piaccia alla gente. Ma si sa, gli ascolti sono fondamentali. Staremo a vedere che cosa accadrà.