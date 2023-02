Testo Lasciami: i Modà a Sanremo 2023

I Modà tornano a Sanremo con il brano Lasciami. Ecco il testo e il significato della canzone a Sanremo 2023

Dieci anni a dopo a Sanremo 2023 tornano I Modà pronti a far emozionare tutti con la loro canzone. Si chiama Lasciami, non un brano d’amore, come quasi il 90% delle canzoni che ascolteremo al Festival. I Modà non vedono l’ora di tornare sul palco, di tornare in mezzo al pubblico. Ma sono anche molto emozionati, perchè l’ultima volta su quel palco è stata dieci anni fa. La canzone Lasciami, racconta un momento particolare della vita ci Kekko Silvestre. Il frontman dei Modà proprio in questi giorni, spiegando il significato della canzone che canterà a Sanremo 2023 insieme al gruppo, ha parlato del periodo più brutto della sua vita. Lasciami parla proprio dei problemi avuti a causa della depressione. “All’inizio me ne vergognavo ma poi ho capito che tante persone soffrono come me e questa canzone può essere per qualcuno un’ancora di salvezza” ha spiegato Kekko nella sua intervista per Tv, sorrisi e canzoni.

Dopo Sanremo 2023 e Lasciami, I modà saranno poi pronti a fare la loro musica, anche in un tour nei teatri italiani. Per la prima volta suoneranno accompagnati da una orchestra. Ma prima c’è Sanremo e c’è il pubblico da conquistare. Scopriamo quindi il testo di Lasciami, il brano dei Modà a Sanremo 2023.

Modà, il testo di “Lasciami”

Modà

Lasciami

di F. Silvestre – E. Palmosi – F. Silvestre

Ed. K1078 – Milano

Lasciami… ma regalami un giorno…

Lasciami… quando poi farà buio e vai via di nascosto…

Lasciami… solo un po’ di profumo e un bicchiere con dentro un ricordo, mettici un bacio e veleno con ghiaccio…

Lasciami… ma fallo in silenzio… lasciami… ma ti prego fai in modo che non me ne accorga…

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il veleno e ho capito la parte [peggiore di me…

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il tuo bacio e ho sentito la parte migliore di te…

Quella che mi mancherà… quella che non scorderò.

Lasciami… ma regalami un sogno… lasciami… con la nostra canzone e un bicchiere con dentro un tramonto, mettici un bacio e veleno con ghiaccio…

Lasciami… ma non farmi capire… lasciami… col pudore di chi vuole piangere ore…

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il veleno e ho capito la parte [peggiore di me…

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il tuo bacio e ho sentito la parte migliore di te…

Quella che mi mancherà… quella che non scorderò.

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il tuo bacio e ho sentito la parte migliore di te…

Quella che mi mancherà… quella che non scorderò mai.

Cosa si aspettano i Modà dal Festival? Pochi giorni fa in una intervista a Fanpage hanno raccontato: “Intanto non partiamo da favoriti e questa è una cosa che mi fa molto piacere perché me la fa vivere in maniera più leggera. Arriviamo a Sanremo a 10 anni di distanza dall’ultima volta e con una testa diversa: quando sei lì da giovane pensavi più alla gara, oggi il Festival è cambiato tanto, non è importante solo la classifica, ma il posizionamento ed è quello che ci manca.” Sul significato di Lasciami, Kekko nella stessa intervista ha raccontato: “Lasciami, che è una canzone sincera, in cui facevo i conti con me stesso. Ho cominciato a parlare alla depressione come se fosse una donna e come tutte le donne porta aspetti positivi nella tua vita ma può anche farti incazzare di brutto. Però poi alla fine, quando impari a conviverci con questa persona, hai bisogno di tutte e due le cose. E io infatti dico “Lasciami, ma fallo in silenzio, fai in modo che non me ne accorga” perché mi sta insegnando talmente tante cose.“.