Perché Riccardo Fogli ha lasciato il palco di Sanremo 2023 prima dei Pooh? “Non volevo dare fastidio”

Riccardo Fogli spiega perché ha lasciato il palco di Sanremo 2023 aspettando la chiamata dei Pooh

Dopo l’esibizione dei Pooh ieri sera a Sanremo 2023 la domanda a Riccardo Fogli sul perché aveva lasciato il palco è arrivata subito. Riccardo Fogli entrava ed usciva e alla fine per i saluti non si trovava più, è arrivato di corsa cerando di mascherare il fiatone, quasi sorretto da Amadeus, che da grande padrone di casa non ha infierito sulla sua assenza. Cosa è successo ieri sera a Riccardo Fogli, lo hanno chiesto anche in conferenza stampa, poco fa. A lui l’ha chiesto anche Antonella Clerici in diretta con E’ sempre mezzogiorno e in collegamento con lo storico gruppo. I Pooh hanno stonato e in pochissimi ne parlano ma tutti parlano del perché Riccardo Fogli sembrava essere e non essere parte del gruppo. E’ lui ad avere confuso un po’ tutto con le sue tante risposte.

Riccardo Fogli spiega perché entrava ed usciva dal palco di Sanremo 2023

Ieri sera la band si è presentata prima in tre con “Amici per sempre” e forse non era giusto avere anche Fogli sul palco. Entrata a sorpresa su “Piccola Katy” ed è comprensibile ma poi perché Riccardo è andato via prima di tutti risultando assente per i saluti finali, richiamato da Amadeus e dalla sua band?

Ieri sera non ha saputo rispondere, aveva il fiatone, era andato dietro le quinte. Le battute sui social si sono sprecate e in conferenza stampa tutti hanno atteso la sua risposta: “Pensavo, scusate fratelli, io sto in punta di piedi nella nostra vita perché vi voglio bene, vi rispetto. Io mi chiamo in due nomi Riccardo Fogli o Fogli Riccardo e voi invece siete solo i Pooh quindi io in punta di piedi non volevo dare fastidio e me ne sono andato e poi mi avete chiamato” la risposta di Fogli ai giornalisti ma anche ai suoi Pooh.

“Ma noi avevamo stabilito che tu a un certo punto saresti arrivato” gli fa notare Roby Facchinetti. “Ma non me lo ricordo perché voi siete i Pooh e memorizzate tutto io invece un ragazzo di campagna, mi dimentico, io mi faccio fare i whatsapp per dire a che ora pranziamo, l’albergo dove andiamo”. Tutto bene Riccardo?

Poi ad Antonella Clerici ha invece detto che doveva fare la pipì e pensava di avere più tempo. Forse è questa la verità, come dicono gli altri Pooh? Riccardo Fogli ha lasciato il palco perché lui non doveva essere presente per il brano “Uomini Soli” omaggio a Stefano D’Orazio, ma credeva che il pezzo sarebbe durato di più e si era allontanato. Un po’ un mix di risposte, utili per far dimenticare anche le stonature di ieri dei Pooh.