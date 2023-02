Al Bano, il tour con Morandi e Ranieri: arrivano le date

Al Bano annuncia il tour con Massimo Ranieri e Gianni Morandi, arrivano le date in Italia e nel mondo

Al Bano reduce dal successo di Sanremo 2023 per lo spettacolo che ha regalato a tutti con Gianni Morandi e Massimo Ranieri oggi è ospite a Oggi è un altro giorno. Racconta che l’idea di cantare tutti e tre insieme è di 27 anni fa, che Massimo Ranieri è sempre stato d’accordo ma che Gianni Morandi ripeteva che le loro voci l’avrebbero schiacciato. Al Bano che non teme nessuno con la sua potenza ha sempre risposto che a cantare sarebbero state le loro storie e non le loro voci. Aveva ragione Al Bano perché l’altra sera al festival di Sanremo 2023 nessuno di loro ha schiacciato l’altro, sono stati spettacolari. “Della semplicità ne abbiamo fatto un arrivo nell’università della vita” racconta Al Bano confermando l’amicizia e la stima per Gianni Morandi e Massimo Ranieri.

Il momento più emozionante per il cantante di Cellino San Marco non c’è, pensando al trio sul palco ammette che tutto è stato molto emozionante, anche l’arrivo a Sanremo. Tutto l’ha emozionato, dalle prove in poi, da quando ha messo piede lì: “Si sono scatenati tutti i cavalli che dormivano dentro di me. Tanti mini cavalli dentro che impazziscono e lì quando ho messo piede era una cosa pazzesca. Io di notte non dormivo ed è finita solo quando abbiamo finito di cantare. Sento quel palcoscenico e quel momento per me talmente vivo e importante ed è bellissimo. Faccio sempre un carico di adrenalina e quello mi tiene giovane. O ti arriva un infarto che già mi è venuto o è così”

Ammette che la troppa vitalità gli ha portato l’infarto ma è superata. Tutti d’accordo che ascoltarli e vederli insieme è stato un vero spettacolo e adesso in tanti li vorrebbero in concerto insieme. Sono tutti e tre molto impegnati, hanno già così tante date che è difficile riunirli di nuovo. Al Bano annuncia che ci potrebbero essere delle date, un tour del trio: “L’idea a me è nata e sono convinto che è nata anche a Gianni e Massimo, l’unica cosa è che dobbiamo scegliere quelle dieci date importanti nel mondo e nell’Italia perché sono convinto che è il momento giusto e se la gente è d’accordo io sono d’accordissimo ma non ne abbiamo ancora parlato”. Le aspettiamo tutti quelle date.