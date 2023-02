Carla Bruni stasera a Sanremo 2023: ha digiunato due settimane per indossare il suo abito

Carla Bruni stasera a Sanremo 2023 per i duetti. Per indossare l'abito un digiuno di due settimane

Dopo 20 anni Carla Bruni torna al festival, arriva a Sanremo 2023 per il duetto con Colapesce e Dimartino. La cantante ed ex top model ha confidato che ha digiunato due settimane per riuscire ad indossare l’abito scelto per la serata over di Sanremo. E’ un abito di Versace ed è su Instagram che Carla Bruni ha confessato con candore ma non troppo il sacrificio fatto. Siamo certi che questa sera quando apparirà sul palco del teatro Ariston sarà in grado di scatenare un bel po’ di invidie. Lei forse ha voluto ammortizzare il colpo dicendo che è umana come tutte le altre, che per indossare il suo vestito Versace ha dovuto fare una dieta molto rigida per ben due settimane. Conosciamo la sua bellezza e anche gli abito Versace, meravigliosi. Carla Bruni ringrazia tutti, racconta che è stata invitata da Colapesce e Dimartino per cantare insieme Azzurro, racconta che si rende conto che sono 30 anni che ha il piacere di indossare Versace, vestirsi della semplicità e della forza di uno stile che resta inconfondibile, come il suo.

Carla Bruni a Sanremo 2023 dopo due settimane di dieta

Ringrazia i due cantanti concorrenti a Sanremo 2023 per il gentile invito, ringrazia Donatella Versace che le è accanto da 30 anni, ringrazia Paolo Conte e Adriano Celentano, perché il trio canterà Azzurro. Carla Bruni è impaziente, forse non solo di esibirsi al festival ma anche di mangiare dopo l’apparizione. E’ stata due settimane a dieta, anzi la Bruni parla di digiuno.

La quarta serata di Sanremo 2023 inizierà come di consueto intorno alle 20:30 con il Prima Festival di Andrea Delogu per poi proseguire con i duetti fino alle 2, minuti più minuto meno. A fine serata verrà assegnato il premio al migliore duetto, al migliore ospite. Carla Bruni è impaziente, tutti lo sono. Sarà un altro spettacolo da non perdere e l’esibizione della moglie dell’ex presidente francese Nicholas Sarkozy è di certo una delle più attese.