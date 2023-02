Gianluca Grignani e Arisa dividono il pubblico di Sanremo 2023, le parole della cantante imbarazzata

Imbarazzo o sostegno per Gianluca Grignani e Arisa che si sono esibiti a Sanremo 2023 con Destinazione Paradiso?

Sanremo 2023 prosegue ma il pubblico è fermo all’esibizione di Gianluca Grignani e Arisa. Hanno cantato in coppia Destinazione Paradiso, hanno fatto un casino, come ha detto Arisa a Grignani sulle ultime note del brano. Ultime note che non arrivavano mai perché Gianluca Grignani continuava a ripetere quel ritornello che conosciamo tutti ma che pensavamo che stasera avrebbe portato le loro voci così in alto da ottenere una standing ovation. Ci abbiamo sperato ma non è andata così, non è andata bene dalla prima nota, dalla prima espressione imbarazzata di Beppe Vessicchio arrivato a sorpresa per dirigere in coppia l’orchestra, i due cantanti. Grignani che perde il tempo, che lo recupera, che va a recuperare Arisa in cima alle scale impedita, da un mix di abito e scarpe, nel scendere quei gradini. Restano bloccati, indecisi se prendere la nota o rischiare di cadere. Speriamo possano ritrovare il feeling giusto per cantare la stessa canzone ma non basta Arisa da sola e la sua preoccupazione è evidente.

Arisa invita il direttore di Rai 1 a cantare e la sua reazione dice tutto

I duetti possono diventare un vero disastro e quando Gianluca Grignani lo capisce prova a recuperare, va verso il pubblico ma in prima fila ci sono solo personaggi famosi, imbarazzati. Il più imbarazzato di tutti è Stefano Coletta, il direttore di Rai 1. Arisa gli porge il microfono, lo invita a cantare una strofa, lui è irrigidito, la guarda, lei capisce che è stato un errore.

“Abbiamo fatto un casino” dice Arisa a Gianluca Grignani, imbarazzata, consapevole che è andata malissimo, che ogni minuto la situazione peggiorava e il finale non finiva mai. Così imbarazzante che Beppe Vessicchio ha iniziato a dirigere il pubblico, non c’era altro da fare che tentare di confondere il tutto. Ma cosa è successo?

Il pubblico sui social si divide, c’è chi prova imbarazzo per i due cantanti, chi è dispiaciuto per Grignani che ci prova ma non va ancora bene, chi si complimenta con Arisa perché ha cercato di fare qualcosa ma la situazione era troppo complicata, chi critica entrambi, chi al contrario ringrazia entrambi per lo spettacolo: C’è davvero chi ringrazia Grignani e Arisa per essere stati così veri, per avere emozionato. Sono capaci di dividere il pubblico di Sanremo 2023.

Un commento racchiude tutto: “Io non so da dove partire con questa esibizione è TUTTO MERAVIGLIOSO Arisa che vuole far cantare Coletta, Grignani che non smette di cantare e gasa tutti e la chiosa finale di Arisa “abbiamo fatto un casino Gianlù” PER ME STORIA”.