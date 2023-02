Lo sfogo di Arisa: “Mi sono rotta di me ma non sono depressa e non bevo”

Arisa è stanca di se stessa, scrive parole in cui fa capire che non è uno dei suoi periodi migliori

Ancora una volta Arisa riesce ad essere sincera fino in fondo così tanto che rischia di essere fraintesa, allora lei allo sfogo aggiunge che non è depressa e ripete ciò che a volte, forse troppe volte, ha sentito dire sul suo conto. Arisa è triste, le emozioni le vive forti sulla sua pelle, adesso ancora più forti dopo il duetto con Gianluca Grignani al festival di Sanremo 2023. Tutti hanno detto che è stata generosa e non c’è dubbio. Forse un’altra delusione o semplicemente niente di nuovo. Arisa scrive una poesia che fa riflettere, cerca di spiegarla ma chissà in quanti la capiranno. “Poesia di un destino triste” e ad ispirarla è il “podio di Sanremo 2023, la storia di Merylin Monroe e Anna dai capelli rossi” perché lei si sente Anna dai capelli rossi. La scrive in una notte di febbraio in cui le piacerebbe essere altrove ma non sa dove potrebbe sentirsi meglio.

Arisa: “A voi capita di stancarvi di voi stessi?”

“Donna, come mai? Eppure intatta nel tuo disordine. Chi se ne accorge? Non piangere eh..

Chi si ricorda di quella bambina? Chi chiede scusa? Un pezzo di carne che dev’essere in forma, una mente che è meglio che non. Qualcuno ti perdona ancora se non gli servi più? Qualcuno alza la cornetta per dirti grazie?” a chi si riferisce Arisa?

“Donna, bella o brutta per chi? Tanto poi diventi sempre un problema. Chi pendeva dalla tua bocca adesso vuole cucirla, ma ce ne sarà un altro che cercherà d’infilarcisi dentro per poi ripudiarti di nuovo e un’amica che non meriterà: una donna come te, che non ti sceglie, la tua vittoria è la sua sconfitta, così perderete entrambe, nei secoli dei secoli” poi spiega tutto.

“In una notte di febbraio in cui mi piacerebbe essere altrove, non so dove potrei stare meglio di così. Cioè sempre peggio. Ma non sono depressa, non prendo farmaci di nessun tipo non bevo e non fumo.. mi sono solo rotta il c…o di me. Vorrei essere un’altra, con un altro, altrove, al caldo, nel mare, coi pesci che fanno ciao” e a tutti i suoi follower chiede: “Anche a voi capita di stancarci di voi stessi? E cosa vorreste cambiare? Dove vorreste andare? Chi vorreste essere?”.

Ovviamente nella foto gioca con la sua immagine, si trasforma, non è certo rifatta, come qualcuno potrebbe immaginare pensando di scrivere subito critiche offensive.