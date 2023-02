Ultimo tornerà mai a Sanremo? La risposta non delude i fan

Rivedremo mai Ultimo a Sanremo? Il cantante risponde alle domande dei fan e racconta la decisione che ha preso sul Festival

Anche quest’anno Ultimo è stato protagonista del Festival. Tra i più amati al televoto, con la sua Alba, si è piazzato al quarto posto. Ma se non fosse stato penalizzato, come era già successo 4 anni fa, dal voto della sala stampa, il podio sarebbe stato suo. La rabbia e il risentimento che una parte di giornalisti provano nei confronti del cantate romano, è a oggi del tutto inspiegabile. Si stenta davvero a credere che cosa possa aver fatto mai di male Ultimo. Perchè quello che gli hanno urlato contro quando arrivò secondo a Sanremo, ce lo ricordiamo tutti, e va bene il suo carattere spigoloso, ma gli insulti e le offese sono state parecchio imbarazzanti. Tra l’altro quella situazione di rabbia mista a frustrazione, si è provata anche quest’anno. E si è visto nei tanti video circolati in rete, con l’esultanza di una parte di giornalisti, al quarto posto del cantante. Non sapremo mai che cosa Ultimo abbia fatto ad alcuni di questi giornalisti che, a prescindere da quello che canti o da quello che dica, hanno un pregiudizio incrollabile e incontrollabile. Facile quindi pensare che Niccolò, non si senta molto a suo agio sul palco di Sanremo. Ed è per questo che i suoi fan nelle ultime ore hanno provato anche a chiedergli che cosa pensa di una sua partecipazione in futuro al Festival.

Ultimo ha chiuso con il Festival di Sanremo?

Era quindi anche facile pensare che Niccolò, non ha nessuna intenzione di tornare su quel palco. E infatti, rispondendo alle domande dei fan, ha ribadito che ha scelto di portare Alba a Sanremo, per chiudere il cerchio. Ha optato per una canzone che raccontasse molto di lui, sapeva che non avrebbe vinto e che con quel brano, non avrebbe fatto subito centro, essendo una canzone che arriva piano piano. Avrebbe potuto proporre un’altra canzone ad Amadeus ma non lo ha fatto. Ha scelto Alba ed è ancora convinto di aver preso la decisione migliore. Ma nel suo futuro, non vede un’altra partecipazione al Festival. E le sue ragioni, sono anche comprensibili. Perchè dovrebbe? Marco Mengoni c’era stato 10 anni fa. Ultimo è già alla sua terza volta all’Ariston. Va bene anche così, se poi si riempiono gli stati, se si vendono i dischi, se si sta sempre in classifica. Quello che succede a Sanremo, resta a Sanremo, e Ultimo in fondo, non ha bisogno di chi tira fuori solo il peggio, quando c’è un mondo intero che a quanto pare, in pochi vogliono raccontare.