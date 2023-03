Levante legge i commenti sul suo aspetto fisico: “Altro che sorellanza”

Levante rivendica il diritto di essere "bruttina" e risponde ai commenti sul suo aspetto fisico

Alla vigilia dell’8 marzo, la festa della donna, Levante continua a leggere commenti negativi sul suo aspetto fisico. Mancavano 4 ore al via degli auguri più ipocriti, quelli alle donne, quelli che poi scontrano con una realtà che è molto distante dall’8 marzo. Levante ha cambiato look, si piace con i capelli chiari, con le sopracciglia che sembrano quasi inesistenti, si piace e non le importa di piacere agli altri. Il problema è che gli altri pensano di avere il diritto di dirle di tutto sul suo nuovo aspetto. La cantante rivendica il diritto di essere “bruttina” come continuano a dirle da mesi. Altro che sorellanza e fratellanza, Levante continua a leggere di tutto. E’ forte, è un esempio di forza, ma quante donne sanno essere come lei? Quante si spezzano perché non si sentono considerate sempre belle, perfette. “Non capisco il perché Levante, che era bella con i capelli neri, si sia fatta fare quella tinta orribile, che la rende una donna bruttina e sciupatella. La canzone però è bellissima” è solo uno dei commenti che ha scritto sui social chi si è sentito in diritto di poterlo fare.

Levante: “A me non me ne frega proprio niente se piaccio o meno”

“Vi risparmio il resto dei commenti – ha scritto Levante stufa – che da sei mesi dimostrano ‘sorellanza’, ‘fratellanza’ e rispetto etc…. Il mio mer*a di diritto a essere ‘bruttina’ me lo tengo strettissimo”. Da quel momento una serie di complimenti su quanto sia bella, ma non è questo che desiderava, non era questo il suo messaggio. Così scrive di nuovo il suo pensiero.

“Attenzione: Non mi interessa se ‘sei bellissima lo stesso’. Probabilmente mi sono espressa male. A me non frega proprio niente se piaccio o meno. Se avessi avuto dei dubbi forse avrei chiesto consiglio, ma le mie scelte sono sempre e solo le mie. Perché la questione è ‘Non te l’ho chiesto!'”.

E’ importante smettere di dare giudizi sui corpi, bella, non bella, meglio prima, meglio adesso, più magra, più grassa. “Soprattutto se non minano la vostra vita e se non vi è stato chiesto un parere. Fateci caso… Sono spesso le donne a ritrovarsi in situazioni simili”. Chissà a quante persone sarà arrivato il vero messaggio di Levante.