Ci sarà Mara Maionchi con Gabriele Corsi per il commento dell’Eurovision 2023

E' Mara Maionchi la nuova commentatrice dell'Eurovision song contest 2023

Lo avevano annunciato, lo avevano rivelato che dallo studio di Rai 2 sarebbe arrivato il grande scoop ed eccolo servito. Nella puntata di Stasera c’è Cattelan in onda il 28 marzo 2023, Gabriele Corsi e Alessandro Cattelan hanno rivelato chi commenterà insieme al romano, la nuova edizione dell’Eurovision Song Contest. Al fianco di Gabriele Corsi c’era stato Cristiano Malgioglio ma quest’anno sarà impegnato nella giuria di Amici ( tra l’altro il serale di Amici non si ferma e andrà in onda anche contro la finale dell’Eurovision su Rai 1, stando a quelle che sono le ultime notizie sui palinsesti di Maggio). Sarà Mara Maionchi a commentare insieme a Gabriele Corsi la finale dell’Eurovision Song Contes da Liverpool. L’evento, lo ricordiamo, si svolgerà dal 9 al 13 maggio con la finalissima in onda su Rai 1.

Gabriele Corsi ha spiegato che era affezionato e legato all’Eurovision ancora prima che tornasse in auge in Italia e che tutti tornassero a parlarne, per questo ci tiene molto ed è felice di esser stato riconfermato. Nello studio di Stasera C’è Cattelan ha raccontato: “Per me è il terzo anno. L’anno scorso è stato un appuntamento bello, intenso. E’ molto divertente, assisti ad uno spettacolo davvero pazzesco”.

Gabriele Corsi presto a lavoro per l’Eurovision 2023

“Sono un po’ secchione – ha aggiunto il volto del Trio Medusa – non ho iniziato ancora a studiare, ma studio molto. Sono tanti i fan dell’Eurovision e penso che sia una manifestazione che ha guadagnato molta visibilità. Io mi sono appassionato e le votazioni sono un momento molto figo. E poi è divertente quello che accade sul palco”.

Mara Maionchi, collegata in video con Alessandro Cattelan ha spiegato che si impegnerà a non dire parolacce! E ha aggiunto: “Se mi preparerò? Non lo so. Non conosco gli artisti, non conosco le canzoni, però lavorerò per non fare brutta figura. Già ho problemi con l’inglese, ma mi si apre il cuore nel sapere che andrò a Liverpool, è la patria dei Beatles”.

Non ci resta quindi che attendere questo evento, ricordiamo a chi non lo sapesse, che per l’Italia salirà sul palco dell’Eurovision 2023 il vincitore di Sanremo, Marco Mengoni che ha deciso di cantare Due vite a Liverpool.