Battibecco tra Lazza e Selvaggia Lucarelli: ma chi ha iniziato?

Finisce tutto ancora una volta sui social, anche l'inaspettato battibecco tra Lazza e Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli non perdona nessuno e anche Lazza finisce tra le sue storie Instagram con il titolo “Il fenomeno”. Cosa ha combinato Lazza? Anche lui uova di Pasqua per beneficenza ma con ricavo? Un battibecco inatteso nato quando Selvaggia Lucarelli ha scoperto che il cantante di Cenere da Parigi ha raccontato su Twitter che uno al bar gli aveva chiesto se lavorasse là. La storia continua, il racconto continua a Lazza si lascia andare ai commenti. “Che ridere stasera a Parigi un tipo in un bar mi ha chiesto se lavorassi là. Non sa che sarà mio fan tra qualche anno“ fin qui niente di strano, un tweet ovviamente ironico ma che qualcuno ha preso sul serio e ha commentato “anche meno”. Da lì un verbo poco elegante utilizzato da Lazza ha scatenato il seguito.

Selvaggia dà del fenomeno a Lazza e nasce il battibecco

“S*ca” è la risposta di Lazza a chi gli ha consigliato di mantenere i piedi per terra. Commento che non è ovviamente piaciuto alla stessa persona: “Tesoro ma di nuovo, anche meno che non ti ho neanche insultato e mi rispondi ‘s*uca’, che hai 15 anni? E mi stavi anche simpatico che ridere”.

“Non è un insulto, è un verbo” ha continuato Lazza ma a questo punto entra in scena Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha condiviso gli screen e ha commentato “Lazza, il fenomeno”.

Il cantante arrivato secondo a Sanremo 2023 ha notato il tweet della Lucarelli e non ha lasciato perdere: “Mi spiace che sia stato preso tutto così seriamente, io ovviamente stavo giocando e sono arrivati i soliti a mettere zizzania. Ho letto tutti i tuoi articoli su Sanremo, non c’è mezza volta che mi hai nominato. Grazie per il fenomeno”. Il riferimento ai soliti che mettono zizzania ovviamente è nei confronti di Selvaggia. Ma perché la Lucarelli non ha mai scritto nulla sul secondo arrivato all’ultimo festival?

A questo punto, chi ha torto e chi ha ragione? Sui social tutti possono scrivere e leggere ma alimentare le polemiche non è sempre una cosa positiva.

A Lazza sono poi arrivati altri commenti: “Sei il nulla cosmico caro Lazza. Come artista, come uomo e pure come utente Twitter visto che non hai soldi manco per la spunta blu”.

Il cantante non lascia dietro nessuna risposta: “Come uomo non mi conosci e quindi non puoi giudicarmi perché passi per superficiale. Come artista direi che 21 settimane primo in classifica e 6 dischi di platino non sono male. Pensa che se paghi puoi aver la spunta blu anche tu, che il nulla cosmico lo sei davvero. Un bacione”.