Sanremo 2023 Tra palco e realtà stasera su Rai 1

Stasera su Rai 1 appuntamento con il documentario Sanremo 2023-Tra palco e realtà: ecco cosa vedremo con Gianni Morandi

Per il lunedì di Pasquetta Rai 1 in prima serata punto tutto sulla staffetta Gianni Morandi-Amadeus. Che cosa ci aspetta dunque il 10 aprile nel prime time della rete? Dopo il grande successo di Sanremo a due mesi di distanza dal Festival, ci sarà un altro appuntamento per tutti gli appassionati della kermesse canora tra le più famose al mondo. Un docufilm che racconta le emozioni più segrete e inedite del Festival di Sanremo, quelle che si scatenano dietro le quinte dello spettacolo: è “Sanremo 2023. Tra Palco e realtà”, in onda lunedì 10 aprile alle 21.45 su Rai 1. A fare da guida in questo backstage sarà un inviato “molto speciale”, che ha vissuto tante volte quelle stesse emozioni sulla sua pelle e ne sa cogliere ogni sfumatura: Gianni Morandi. Attraverso i suoi occhi si vedranno da vicinissimo le prove dello spettacolo, vivendo le emozioni dei cantanti in gara, svelando le loro fragilità e paure prima di salire sul palco più importante d’Italia. Questo documentario andrà in onda dopo la puntata di Pasquetta de I soliti ignoti che per l’occasione sarà un po’ più lunga del solito e chissà che non vedremo anche una incursione di Gianni Morandi.

Sanremo 2023 ancora su Rai 1, ancora con Gianni Morandi

Le telecamere della Rai, inoltre, andranno a curiosare tra le quinte del Teatro Ariston per raccontare il grande lavoro di chi costruisce lo spettacolo ed entreranno nelle case e nelle emozioni degli italiani che guardano il Festival dal loro divano e, in particolare, raccontando il punto di vista entusiasta dei telespettatori più piccoli. Da un’idea di Stefano Corsi e Leonardo Lo Frano, con la regia di Leonardo Lo Frano, il programma è prodotto da Direzione Produzione – Cptv Roma.

Dopo il Festival, il Dietrofestival, a due mesi dalla vittoria di Marco Mengoni un altro appuntamento dedicato a Sanremo 2023: ore 21,45 su Rai 1.