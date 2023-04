Perchè tutti parlano di Virginio e Annalisa? Retroscena, tweet e frecciatine

Sui social scoppia il caso: Virginio ce l'ha con Annalisa, il suo tweet era una frecciata contro di lei?

Se dici Annalisa, tutti pensano alla Scarrone, c’è poco da discutere. Pochi però ricordano e questo è altrettanto evidente, che nell’edizione di Amici a cui la cantante savonese partecipò, non vince. La coppa infatti venne alzata al cielo da Virginio, un cantante altrettanto bravo, che conquistò pubblico e giuria. Il percorso di Virginio nel mondo della musica è stato sicuramente diverso, anche perchè si è dedicato principalmente alla scrittura, regalando ad artisti del calibro di Laura Pausini, successi clamorosi. Ma come mai da ieri si parla soprattutto sui social di Annalisa e Virginio? Tutto è iniziato da un tweet che il cantante ex vincitore di Amici ha postato sui social. Un tweet che a detta dei fan di Annalisa, sembrava proprio essere una frecciata nei suoi confronti. Tutto era iniziato da una intervista di Annalisa al Corriere della sera. La cantante, guardandosi indietro, ripensa alla finale di Amici e alla mancata vittoria, a proposito del suo secondo posto, dice: “Cosa posso dire, secondo me bisogna rispettare il televoto. Poi ovvio che se mi guardo indietro posso dire che se magari avessi parlato di più forse le cose sarebbero andare in maniera diversa“.

Il tweet di Virginio è una frecciata ad Annalisa?

Dopo questa intervista di Annalisa, è arrivato il tweet di Virginio, che ha quindi risposto, secondo molti fan a queste parole della cantante di Bellissima. Non solo, sui social è tornata virale una intervista durante la quale in radio, i conduttori, in qualche modo, si prendevano gioco di Virginio, vincitore di Amici.

Nel video si può vedere Annalisa dire: “Chi ha vinto l’edizione alla quale ho partecipato? Virginio. Sì io sono arrivata seconda. Se ci sono rimasta male? Ma, oddio, dai sono passati dieci anni da quella serata. Se mi avevano tolto qualcosa? No, in quel momento no devo dirti“. E poi ancora: ” Se Virginio è un ballerino? Ma no, non è un ballerino, no non era nella categoria ballo, mi sto sentendo male. Che faceva? cantava. Se è famoso? ma, allora, lui ha proseguito più che altro come autore. Ragazzi io mi dissocio da quello che state dicendo”.

Virginio ha così commentato: “Essere Artisti è una cosa difficile è richiede sacrifici, lo capisco. Bisogna considerare la musica una missione, non solo qualcosa che ci fa “tanto divertire”. Non seguite le mode a tutti i costi per un po’ di popolarità, ma siate voi stessi e tutto arriva. Questo è il successo“.

Per molti queste parole del cantante erano una frecciata vera e propria alla sua ex “collega” con la quale nel corso degli anni ha comunque mantenuto un ottimo rapporto. E secondo voi, era davvero una frecciata per Annalisa?