Il volo Tutti per Uno, conduce Federica Panicucci: tutti gli ospiti

Sarà Federica Panicucci a condurre le due serate dall'Arena di Verona con Il Volo protagonista : ecco tutti gli ospiti

Federica Panicucci si prepara ad una nuova avventura televisiva di altissimo livello. Dopo la conduzione di “Back to School” su Italia 1, la conduttrice di “Mattino Cinque News” sarà alla guida di “Tutti per Uno“, le due serate evento in programma su Canale 5 con protagonisti i tre ragazzi de “Il Volo”. Mediaset ormai punta sempre più spesso sui tre amatissimi cantanti ed ecco che si torna di nuovo a fare grande musica in prima serata. Le due serate, in programma il 1° e il 3 maggio dall’Arena di Verona, saranno trasmesse in prima serata su Mediaset il 21 e il 28 maggio. Sul palco insieme a Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, ci saranno anche diversi ospiti illustri, tra cui Antonello Venditti, Gianna Nannini e Madame, ma anche volti noti dell’industria dell’intrattenimento e dello spettacolo come Giorgio Panariello. Tra gli altri dovrebbe esserci anche Edoardo Leo e per la musica trapelano anche altri nomi, come quello di Irama. Non c’è nulla di ufficiale ma pare che anche Annalisa, arriverà sul palco di Verona con i suoi grandi successi e dovrebbe esserci spazio anche per Fiorella Mannoia.

Il volo-Tutti per uno: ecco le prime anticipazioni

Ma cosa dovrà fare precisamente Federica Panicucci? Secondo quanto riportato da Dagospia, la conduttrice dovrà traghettare i telespettatori nelle varie esibizioni pensate dai tre giovani artisti. Un compito di grande responsabilità, ma per niente nuovo per la Panicucci che si è già cimentata in diverse trasmissioni musicali, tra cui “Capodanno in Musica” e il “Concerto per la Pace dal Vaticano” durante le festività natalizie. Insomma anche in questo caso una certezza per Mediaset: una professionista capace di regalare agli ospiti accoglienza e garbo.

Mentre il suo programma “Back to School” non ha ottenuto risultati d’ascolto soddisfacenti, Federica Panicucci sembra essere pronta per un nuovo impegno televisivo nella prima serata di Mediaset e la vedremo quindi protagonista di “Tutti per Uno”. Un evento imperdibile per gli appassionati di musica e spettacolo, che si preannuncia come uno dei momenti clou della stagione televisiva primaverile. Non ci resta che attendere le esibizioni dei talentuosi artisti de “Il Volo” e la conduzione esperta di Federica Panicucci per vivere una serata indimenticabile.