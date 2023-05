Emma Marrone scrive alla bambina che ha tenuto sulle spalle al concerto di Tananai: “Se fossi davvero mia figlia?”

Emma Marrone emoziona con le parole che ha scritto per la bambina incontrata al concerto di Tananai

Ieri sera al concerto di Tananai al Forum di Assago a Milano c’era anche Emma Marrone, in prima fila che cantava le canzoni del collega, come fa da sempre ai concerti di tanti altri. E’ stato per Emma un concerto speciale perché per quasi tutto il tempo ha tenuto sulle spalle una bambina. E’ una bimba che non conosceva ed è stata la cantante salentina a spiegare in un commovente post cosa ha significato per lei tenere sulle spalle chi potrebbe esserle figlia. Riempie il cuore di tenerezza il post di Emma Marrone, si rivolge alla bambina, immagina cosa le direbbe se fosse sua figlia. “Ti ho tenuta sulle mie spalle come se fossi mia figlia” scrive e presa dall’emozione si pone una donna… e se fossi davvero mia figlia?” e continua a scrivere. E’ pieno d’amore per la musica e per la vita il messaggio di Emma Marrone che immaginiamo la bambina terrà per sempre in un cassetto speciale.

Emma Marrone commuove con il post dopo il concerto

Spesso si pensa che le donne che non sono mamme non riescano a comprendere cosa significhi avere dei figli. Emma Marrone smonta tutte le teorie, scrivendo quella lettera alla bambina che ha tenuto sulle spalle al concerto di Tananai insegna a chi spesso con i figli non riesce a parlare come ha invece ha fatto lei, aprendo il cuore, mostrando la meraviglia, le emozioni, per imprimere nella mente quelle sensazioni che con il tempo svaniscono.

“La senti la pace in mezzo al caos?” è una delle frasi che colpiscono e che infondono la serenità, perché la musica deve dare la pace. Il messaggio si spera arrivi a tutti, anche a chi dopo le parole di ieri su Alessandra Amoroso e il suo momento buio ancora oggi continua a criticarla senza freni.

“Ciao Bambina stupenda Ti ho tenuta sulle mie spalle al concerto.Ti ho tenuta sulle mie spalle come se fossi mia figlia.E ho anche pensato in uno sprazzo di follia.. e se fossi stata davvero mia figlia?Bhe ti avrei detto tante cose.Tipo.. hai visto che bella la musica?Hai visto quante persone cantano contemporaneamente la stessa canzone?La senti la pace in mezzo al caos?Perché io la sento.Io sento sempre la pace dove c’è la musica.Cresci bene piccola bambina.Non scordare l’emozione di stasera.Ricordati le sensazioni.Conservale nel tuo cuore puro.La musica é per tutti ed è di tutti.Amala e basta.Le chiacchiere stanno a zero.Restano solo le emozioni.È stato bello tenerti sulle mie spalle.Un po’ come tenere il futuro”.