Lazza si diverte su Twitter: La fine del mondo di Mr Rain e Sangiovanni identico al suo Panico?

Il brano La fine del mondo di Mr Rain e Sangiovanni è identico a Panico di Lazza? C'è un plagio?

Oggi è uscito anche La fine del mondo di Mr Rain in collaborazione con Sangiovanni ma a Lazza non è andato giù e non ha per niente torto. Oggi sono usciti un po’ di singoli, anche il nuovo album di Paola & Chiara, i singoli dei finalisti di Amici e La fine del mondo di Mr Rain sembra una canzone già sentita. Lazza non ha dubbi, è la sua Panico, è identica? Cosa è successo? Possibile che Mr Rain e Sangiovanni non si siano resi conto della somiglianza dei due brani? Su Twitter Lazza non ha perso tempo e qualche ora fa ha non ha mantenuto il segreto e ha commentato “Tanto lo saaaaaai”. In pochissimo tempo tutti hanno capito il suo riferimento perché basta ascoltare il ritornello di Panico e La fine del mondo per intuire che c’è qualcosa che non va, che i due brani hanno qualche punto in comune. I seguaci di Lazza sono sicuri che le due melodie siano addirittura identiche. Non esageriamo, non sono identiche ma qualcosa di simile.

Non tutti si schierano ovviamente dalla parte di Lazza: “È uscita una nuova canzone di sangiovanni e MrRain… Da stamattina sull twitter si vocifera solo del fatto che alcune parti ricordino moltissimo Panico di Lazza. Neanche il tempo di interrogarsi su questa cosa che Lazza se ne esce con questo tweet”. C’è chi lo critica perché troppo istintivo e chi invece non smette di ridere perché continua a commentare tutti con il suo ritornello.

E se molti sono certi del plagio, c’è chi scrive: “Voi non sapete neanche cos’è un plagio… io farei scendere il vostro beniamino dal piedistallo fossi in voi. Non penso che gli artisti italiani abbiano bisogno di copiare Lazza per scrivere canzoni. Anche meno”.

Intanto, Lazza si diverte e continua: “Che hit, abboccano sempre. Twitter mio gioco preferito quando mi annoio”.