Beyoncé in tour ha speso 2000 euro per un pranzo di hamburger

Beyoncé spende più di 2000 euro in hamburger per un pranzo

Anche più di 2000 euro per un pranzo a base di hamburger, questa la cifra spesa da Beyoncé durante il sul tour. E’ nella tappa britannica del suo Renaissance World Tour che Beyoncé ha ordinato il pranzo in un noto fast food. Ben 1809 sterline per il pranzo pagato per il suo entourage e questa volta lo scontrino dell’ordine è finito in rete. Un ordine da Nando’s con scontrino finito in rete e la popstar che risulta adesso come una gran golosa di hamburger. Si tratta di un pranzo da asporto per la catena di fast food che è ben nota in tutto il mondo per il suo pollo. Ma cosa ha ordinato Beyoncé per spendere così tanto in pollo, hamburger e contorni? L’ordine della pop star è arrivato alla sede di Edimburgo, di certo una ordinazione ben corposa ma fatta anche sotto il nome della celebre artista.

L’ordine di Beyoncé da Nando’s

Nella richiesta ricevuta da Nando’s 110 hamburger di pollo, 90 pittas e 9 cosce di pollo, con aggiunta di opzioni vegetariane. La storia si ripete perché già nel 2013 la cantante fece un super ordine alla stessa catena di fast food, anche in quella occasione offrì il pranzo a tutto il suo gruppo di lavoro.

Tutto confermato con lo scontrino ma da Nando’s hanno fatto sapere che non possono rilasciare dichiarazioni. Si tratta di una spesa ovviamente molto costosa per del cibo a base di pollo ma è chiaro che non è certo una spesa che ha creato problemi a Beyoncé, considerando che il suo tour mondiale conta un incasso straordinario.

Sarà forse stato un problema più grande per il fast food quando ha ricevuto l’ordine per organizzare velocemente la preparazione di tutto e soprattutto notando chi fosse il cliente a cui era destinato il pranzo da asporto.

Sembra che per Beyoncé il cibo di Nando’s sia una vera passione, golosa di pollo e hamburger, ma in realtà sono pochissime le persone che non adorano quel cibo. Di certo quando sale sul palco di calorie ed energie ne consuma tantissime. Questa resta solo una curiosità, l’hamburger e il pollo era per tante persone.