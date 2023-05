Il volo-Tutti per Uno: il sabato sera di Canale 5 è in musica. La lista degli ospiti

Al sabato sera di Canale 5 torna la grande musica: due serate con Il volo per lo speciale Il volo-Tutti per uno

Una eredità non facile quella che i ragazzi de Il volo si prendono. Dopo il grande successo dell’edizione 22 di Amici, tocca a Ignazio, Piero e Gianluca, diventare protagonisti del sabato sera di Canale 5, e lo faranno, in musica ovviamente. In passato Il volo ha già dimostrato di essere amatissimo dal pubblico di Canale 5 ed è arrivato il momento, di tornare ancora una volta, a farsi applaudire, non solo dai presenti all’Arena, ma anche dal pubblico a casa.

Sabato 27 maggio e 3 giugno, in esclusiva e in prime-time su Canale 5, due serate evento all’insegna della buona musica con “Il Volo – Tutti per Uno”. Con la partecipazione di Federica Panicucci che condurrà queste due magiche serate, da vera padrona di casa, e volto Mediaset ( come è successo anche per il Capodanno e per il Concerto di Natale della pace).

Uno spettacolo eccezionale in cui il trio famoso in tutto il mondo formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto regalerà al pubblico di Canale 5 momenti inediti ed emozionanti, anche grazie alla presenza di tanti grandi ospiti che calcheranno con loro il prestigioso palco dell’Arena di Verona. E ovviamente, non potevano mancare le nostre anticipazioni.

Il volo-Tutti per uno su Canale 5: gli ospiti della prima puntata 27 maggio 2023

Nelle due magiche serate dall’Arena di Verona, saranno presenti nomi eccellenti della musica e dello spettacolo come: Irama, Madame, Fiorella Mannoia, Danilo Rea, Edoardo Leo, Annalisa, Antonello Venditti, Francesca Michielin, Mario Biondi, Gianna Nannini, Pooh, Aida Garifullina e Giorgio Panariello.

Come avrete capito, ci sono i più giovani, come Irama, Annalisa e Francesca Michielin, amatissimi dai ragazzi con qualche anno di meno. E poi ci sono le stelle della musica italiana. Ma ci sono anche grandi attori, per una serata in cui si cercherà anche di portare un sorriso nelle case degli italiani. Anzi due serate. Perchè dopo l’appuntamento di questa sera, Il volo torna anche sabato prossimo, sempre su Canale 5.

I concerti in onda su Canale 5 sono prodotti da Friends&Partners. La regia è affidata a Luigi Antonini. Appuntamento dunque a domani sera con la prima serata dedicata alla Musica. Il volo aspetta tutti su Canale 5 in prime time. Vi ricordiamo che le due serate dall’Arena di Verona sono state già registrate, e purtroppo il clima non ha aiutato ma Ignazio, Piero e Gianluca, hanno saputo comunque regalare lo spettacolo che è valso la pioggia presa!