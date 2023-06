Tutti i sogni ancora in volo, Tiziano Ferro duetta con Massimo Ranieri

I duetti di Tiziano Ferro e Massimo Ranieri nello show Tutti i Sogni ancora in volo

Tiziano Ferro ha un ricordo importante legato a Massimo Ranieri e Perdere l’amore, lo racconta emozionato nello show Tutti i sogni ancora in volo in onda stasera 2 giugno 2023 su Rai 1. Il duetto arriva subito e l’emozione dell’ospite che si inginocchia è solo l’inizio. Tiziano Ferro e Massimo Ranieri ancora una volta insieme e non sarà l’ultima.

Tiziano Ferro dopo 6 anni torna ai suoi concerti e l’annuncio è che Massimo Ranieri sarà allo Stadio Diego Armando Maradona il 28 giugno, per ricambiare almeno un duetto. “Se non vieni mio padre ci rimane male” ma lui ci sarà, questa volta Ranieri ci sarà.

Tiziano Ferro perché è legato alla canzone Perdere l’amore di Ranieri

Lo racconta per l’ennesima volta, sa di averlo già detto in tante altre interviste ma nella serata di Massimo Ranieri desidera ripeterlo, è importante per Tiziano, non perde occasione per dire ancora una volta grazie.

Lo ripeto qui: io ricordo che ero seduto sulla sul divano e guardavo Sanremo ovviamente come in tutta l’Italia era tutti praticamente fermi. Era buio con i miei genitori ovviamente in silenzio tu finisci la tua performance e mio padre dice ‘questo vince’. Io in quel momento e lo ricordo benissimo, avevo 8 anni, ho capito che volevo fare anch’io quella cosa, lo giuro su tutto quello che vuoi, giuro.

Perdere l’amore il duetto di Massimo Ranieri e Tiziano Ferro

Massimo Ranieri: “Non ha importanza da dove si viene”

E’ il bello di fare musica, non importa da dove si viene, Massimo Ranieri dai vicoli di Napoli, Tiziano Ferro dalla periferia, da Latina, non ha importanza questo ma la voglia di fare musica.

Non ha importanza da dove si viene, appunto Latina o Napoli, le canzoni come diciamo sempre non conoscono confini, è una lingua universale. Perché quando una canzone arriva dritta al cuore come dicevo appunto prima ti può portare ovunque ma veramente ovunque.

Da anni Tiziano Ferro abita a Los Angeles, un pizzico di vita privata ma solo un pizzico, le domande più classiche sui bambini, sui suoi figli, come stanno e quanti anni hanno. Dolcissimo Tiziano che chiamo il suo Bibo e la sua Biba emozionandosi più di quando canta. Hanno 1 e 2 anni e di una cosa è certo, sta facendo e farà ascoltare ai suoi figli tantissima musica italiana, proprio perché non importa da dove si viene.

Adesso è Massimo Ranieri a chiedergli di cantare con lui un suo successo: Non me lo so spiegare, che ha già 20 anni. L’appuntamento è allo stadio Maradona di Napoli.

Non me lo so spiegare il duetto di Tiziano Ferro e Massimo Ranieri