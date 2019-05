Eliana Michelazzo dichiarazioni choc a Oggi: raggirata da Pamela Prati e Pamela Perricciolo

Tra pochi minuti vedremo a Live-Non è la d’Urso, una intervista esclusiva a Eliana Michelazzo che però, oggi, ha rilasciato delle nuove dichiarazioni anche a Oggi, al momento sono disponibili sul sito Oggi.it ( quando si dice aver paura di parlare insomma). Tra poco quindi la vedremo nel salotto di Barbara d’urso ma, mentre prepariamo i popcorn, per questa serata che si preannuncia imbarazzante e ricca di colpi di scena ( viste le bugie che ancora adesso vengono raccontate) possiamo dirvi quelle che sono state le ultime dichiarazioni di Eliana Michelazzo. Parole alle quali forse non crede neppure la diretta interessata, ma noi, ve le riportiamo. In altri casi avremmo evitato anche di commentare, ma vista la portata di questa vicenda, e viste le prese per i fondelli ripetute a mezzo stampa, tv , video social e tutto il possibile, è anche più che comprensibile il fatto che non possiamo limitarci a incollare delle parole.

ELIANA MICHELAZZO SMASCHERA PAMELA PRATI: ECCO PERCHE’ MARCO CALTAGIRONE NON ESISTE

La Michelazzo rivela quindi che il sedicente imprenditore romano, futuro sposo di Pamela Prati, sarebbe stato inventato:

Mark Caltagirone, Marck, Marco… Non esiste se non nella fantasia di qualcuno: io ho mentito quando ho detto di averlo incontrato. Quello che ho visto una sola volta di persona, e poi altre volte in video o in foto, non è l’uomo di cui si parla. Quello che la Prati avrebbe dovuto sposare. Lo confesso e chiedo di essere aiutata da un medico perché sono fuori di me e la mia vita è andata in pezzi. Ho realizzato di essere una vittima io per prima e sto vivendo un incubo. Capisco che a questo punto sia impossibile credermi, ma è tutto vero. Io sono stata raggirata. Anche e soprattutto dalla Prati.

Ricordiamo che Eliana Michelazzo è andata in tutte le trasmissioni televisive a dire che lei Marco Caltagirone lo conosceva bene. E ricordiamo anche, che Federica Benincà, una delle ragazze che facevano parte della Aicos, ha raccontato che Eliana un giorno, davanti a tutti, ebbe una sorta di attacco di panico perchè raccontava che Marco aveva avuto un infarto.

La Michelazzo oggi ci vuole fare credere che lei non sapeva nulla di quello che la Prati e la Perricciolo, alle sue spalle, tramavano.

ELIANA MICHELAZZO DIECI ANNI DI RELAZIONE CON UN FANTASMA: SIMONE COPPI NON ESISTE

Ecco che cosa ha raccontato, sempre ai giornalisti di Oggi, la Michelazzo:

Sono 10 anni che mi considero sposata con un uomo. Un uomo che ho amato follemente. La vede questa fede? Io mi considero la moglie di Simone Coppi. Ho fatto persino sesso con lui, via social. Ho capito ora che non esiste. Pamela Perricciolo mi ha presentato questo ragazzo bellissimo via Facebook, dicendomi che era un suo amico d’infanzia. Mi ha raccontato la sua storia, che negli anni si è via via strutturata, aggiungendo dettagli così verosimili e arricchendosi di componenti familiari con cui interagivo quotidianamente.

La Michelazzo dice di aver aperto gli occhi dopo che sono venute alla luce storie come quella di Alfonso Signorini, Sara Varone e Manuela Arcuri. Peccato che in tv puntasse il dito contro le persone coinvolte in questa storia dicendo che si erano inventate tutto solo per un briciolo di visibilità. E aveva anche detto di aver denunciato tutti.

Ricordiamo inoltre che Pamela Prati non faceva parte della vita di Eliana Michelazzo quando dieci anni fa lei conobbe il sedicente Simone Coppi che per tutto questo tempo è stato il suo immaginario marito.