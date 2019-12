Pippo Baudo a Vieni da me: “Vorrei che Lorella e Heather facessero pace”

Non ha parole cattive nei confronti di Heather Parisi Pippo Baudo, nonostante di recente la show girl non sia stata sempre molto gentile verso uno dei primi grandi artisti con i quali ha lavorato. Pippo ospite della puntata di Vieni da me in onda il 24 dicembre 2019, ha invece avuto solo bei ricordi per le due donne, nemiche/amiche amatissime, con le quali ha condiviso molto del suo passato televisivo. Caterina Balivo mostra le immagini di Lorella Cuccarini e di Heather Parisi che, dopo la reunion in tv per Rai 1, hanno poi diviso di nuovo le loro strade lanciandosi diverse frecciate in questi mesi. Caterina prova a scoprire insieme a Pippo Baudo i motivi per i quali le due signore della tv non si amino molto. Neppure il conduttore a dire il vero sembra saperlo. Però una cosa vuole dirla: è Natale, bisogna guardare avanti e non indietro ed è per questo che il conduttore lancia un appello. Vorrebbe che le due artiste facessero pace! Sarebbe un grande miracolo di Natale visto che Lorella e Heather davvero non potrebbero forse condividere la stessa stanza neppure per qualche minuto, almeno in questo periodo.

Pippo però ci spera…

PIPPO BAUDO LANCIA UN APPELLO: VORREBBE LA PACE TRA LORELLA E HEATHER PARISI

“Io non riesco a capire i motivi di questo litigio, dico solo una cosa: siamo vecchi, abbracciamoci, facciamo pace...” ha detto Pippo Baudo nella puntata di Vieni da me in onda alla Vigilia di Natale.

Rivedendo le immagini di alcuni momenti lavorativi al fianco di Lorella e Heather, Pippo commenta nel salotto di Caterina Balivo: “Non ha nessun senso il rancore, la vita è uno scorrere, è un fiume. Bisogna dimenticare e non essere rancorosi. Bisogna ricordare le parti migliori della vita non le cose negative.”

Heather e Lorella accoglieranno questo appello di Pippo? Difficile a dirsi…