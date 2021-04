Una foto di Zac Efron manda in delirio i fan: troppo cambiato?

45 milioni di follower solo su Instagram sul suo profilo ufficiale. Zan Efron è amatissimo in tutto il mondo e conosciuto davvero ovunque grazie alle serie di successo di cui è stato protagonista negli ultimi anni. Ma da ieri, davvero in tutto il mondo, non si placa la polemica che in qualche modo, e di certo suo malgrado, lo ha visto e lo vede coinvolto. Tutto inizia con la pubblicazione di una foto che mostra Zac Efron nel suo prossimo impegno lavorativo. E’ una foto che mostra soprattutto il volto dell’attore che sembra essere molto diverso da come appare anche sui suoi profili social. Basta infatti andare su Instagram per constatare che l’attore non sembra lo stesso di quella foto, anche nelle sue immagini più recenti. E allora ci si chiede: si tratta solo di una foto venuta male, o di recente Zac Efron ha subito un intervento di chirurgia estetica che ha cambiato molto il suo aspetto?

Zac Efron troppo rifatto? Pioggia di critiche sui social

La critica mossa è semplice: Zan ha esagerato, così tanto che sembra persino il Ken Umano. Ma l’attore si è davvero sottoposto a un intervento chirurgico estremo o semplicemente la foto apparsa on line non è una delle migliore che abbia fatto? Come detto in precedenza, basta guardare le foto sui social personali di Zac per vedere che l’attore chiaramente, non è quello di un tempo, visto che gli anni passano per tutti, ma non ha neppure l’aspetto di un ken di plastica, come si vede invece nell’ultima foto comparsa on line.

Etapas de la vida de Zac Efron pic.twitter.com/lVSJgpD2sz— El Baleadero (@baleadero_0501) April 24, 2021

Come sempre succede in questi casi, c’è chi ha fatto notare con educazione la trasformazione e poi ci sono i leoni da tastiera che, in tutte le lingue, è davvero il caso di dirlo, hanno insultato l’attore per questa immagine. Una sola foto ha scatenato il caos ma Zac, nonostante il suo nome sia in tendenza da ore sui social, per il momento ha preferito la via del silenzio.