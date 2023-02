Rissa-litigata nel backstage a Sanremo? La Rai smentisce, lo staff di Madame interviene

C'è stata davvero una litigata nel dietro le quinte del Festival? Tante le voci circolate, lo staff di Madame interviene dopo il rumor a Sanremo 2023

Per oltre un’ora su Twitter l’attenzione del pubblico di Sanremo si è spostata su un rumor che ha iniziato a circolare in rete. Ci sarebbe stata, secondo alcune indiscrezioni, una lite nel dietro nel quinte di Sanremo 2023. Una forte discussione tra due artiste, pare nella serata del 9 febbraio 2023. Una litigata che avrebbe visto due artisti protagonisti. Poche le notizie fino a quando si inizia a parlare delle persone coinvolte nella litigata. Sui social non si fanno i nomi ma si danno le iniziali. Due le persone coinvolte, un super Big che inizia con la lettera M e un super Big che inizia con la lettera A ( sia uomini che donne, non è dato sapere). Tra i due , o tra le due, ci sarebbero stati una serie di sguardi e poi il lancio di un bicchiere pieno di acqua. Ovviamente il pubblico di Sanremo molto attivo sui social si è scatenato e sono iniziate a circolare le teorie più bizzarre. Alla fine erano quasi del tutto convinti che l’artista con la A coinvolta, fosse Anna Oxa, mentre l’artista con la Me coinvolta, fosse Madame. Molti giornalisti dalla sala stampa di Sanremo hanno raccolto le parole dello staff della Rai che ha negato questa litigata, smentendo in modo categorico il rumor. Dopo l’esibizione di Madame, è arrivato anche il commento del suo staff.

Madame coinvolta nella litigata nel dietro le quinte di Sanremo?

E’ Fanpage a dare qualche altro dettaglio: “Abbiamo appreso da fonti vicine alla cantante di Il bene nel male che ‘Lei rispetta molto l’artista, ma non la conosce e non ha mai avuto il piacere di incontrarla, nemmeno a Sanremo. Nel Fantasanremo di Madame l’artista è il suo capitano’.“

E ancora su Anna Oxa: “Fonti vicine all’altra artista, inoltre, precisano a Fanpage.it che nemmeno lei avrebbe mai incontrato Madame. In più, si recherà all’Ariston intorno alle 00.40, poco prima della sua esibizione, informazione che avrebbe reso dunque impossibile il loro incontro e men che meno il loro scontro”. Su questa litigata si sa ben poco: è bastato che un rumor partisse dal nulla e che si creasse il panico, senza nessuno straccio di prova, senza nessuna immagine, senza nessun riscontro. Ma è davvero possibile generare queste notizie senza che ci sia il minimo fondamento?