First reaction Shock per i Cugini di Campagna davanti a Blanco che distrugge le rose (VIDEO)

E' tutta da rivedere la reazione dei Cugini di campagna durante l'esibizione di Blanco a Sanremo 2023

Il Dietrofestival regala come sempre dei momenti davvero magici e anche i 40 minuti di puntata che sono andati in onda ieri su Rai 1 sono valsi l’attesa. Il format, che racconta quello che succede nel dietro le quinte di Sanremo tra palco e backstage, ma anche tra palco e realtà, mostra tutto quello che non vediamo per 5 serate ma che poi viene sapientemente riassunto in pochi minuti. Tra le cose più esilaranti, la reazione dei Cugini di Campagna durante l’esibizione di Blanco. La band, era proprio dietro il palco, sui divanetti, in attesa di entrare per la prima volta sul palco dell’Ariston. Una grande ansia quindi per i Cugini che non solo erano alla loro prima esibizione a Sanremo 2023 ma alla loro prima esibizione storica in gara all’Ariston. La tensione però non ha cambiato le carte in tavola visto che Nick e gli altri, sono rimasti parecchio basiti e scioccanti nel vedere quello che stava succedendo sul palco. Un grande schermo mostrava infatti l’esibizione di Blanco mentre i Cugini, scioccanti sbarravano gli occhi chiedendosi che cosa stesse succedendo. Un po’ come è successo a una buona percentuale di persone a casa. In tanti hanno pensato che fosse una reazione di nervosismo, causata dal malfunzionamento dell’in ear.

La reazione dei Cugini di campagna all’esibizione di Blanco

Nick non si è trattenuto, regalando tra l’altro delle facce davvero uniche: “Oh ma che sta a fa? Guardate, ma gli è partito l’audio e adesso sta a sfascià tutto! Ma questo è pazzo!“. Tiziano Leonardi dei Cugini di Campagna sbigottito è riuscito a dire solo: “Oddio mo è pure scivolato!“. E poi si sono anche preoccupati perchè hanno pensato che sarebbero scivolati durante la loro esibizione, per via dei petali di rosa presenti a terra… Nick, Ivano e Silvano, Tiziano Leonardi dopo l’esibizione hanno ironizzato: “Dite che abbiamo spaccato? No in realtà sul palco non abbiamo spaccato niente!”. Ed effettivamente non avevano tutti i torti…

Ma rivediamo il video perchè non tutti magari hanno avuto modo di seguire il Dietrofestival, perdendosi questa chicca.

Come faremo adesso senza queste chicche? Sanremo è finito, andiamo in pace o forse no…