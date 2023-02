Le scioccanti rivelazioni di Giuliana De Sio: “Mi proposero di inscenare la mia scomparsa”

Sono fortissime le dichiarazioni fatte da Giuliana de Sio: racconta di quella volta in cui per promuovere la fiction le proposero di inscenare la sua scomparsa

Lasciano davvero senza parole le dichiarazioni che La Repubblica ha diffuso e che riguardano quanto raccontato da Giuliana De Sio al pubblico ministero nel corso dell’indagine che il pubblico conosce come l’Ares Gate ma che in realtà ha riguardato vicende ben più serie. Se in passato Gabriel Garko e Adua del Vesco, oggi Rosalinda Cannavò, hanno raccontato di come fossero costretti a fingersi fidanzati per tutelare l’immagine dell’attore piemontese, Giuliana De Sio ha invece raccontato che cosa le avevano proposto in occasione della promozione di una fiction. Qualcosa che mai nessuno si aspetterebbe. “Alberto Tarallo mi propose di chiudermi in cantina e di inscenare la mia scomparsa per lanciare una serie” si legge sul FattoQuotidiano.it.

Giuliana de Sio racconta che cosa le chiesero di fare: sparire e fingere di essere scomparsa

L’attrice quindi ha raccontato: “Mi proposero di nascondermi nella cantina della casa di Zagarolo per tutto il periodo della promozione della fiction per creare un caso e inscenare la mia scomparsa. Non ha mai voluto parlare molto pubblicamente di quello che successe negli anni in cui lavorava con tutta la squadra della Ares, la de Sio, ma ha reso dichiarazioni molto forti: “Cominciai un po’ a preoccuparmi anche perché Tarallo mi disse che non avrei potuto portarmi neanche il cellulare e che avrei potuto avvertire solo mia madre. “

E ancora: “Mi ricordo che ebbi una reazione quasi isterica di riso. Tutto finì con Tarallo rosso paonazzo in viso che si arrabbiò e cominciò a urlare come un pazzo contro di me, anche insultandomi tanto che tutti al ristorante si girarono verso di noi. In quella occasione mi fece veramente paura. Poi si rese conto di aver esagerato e mi chiese scusa.” Racconta anche che le venne proposto di fidanzarsi con Gabriel Garko, e lei si mise a ridere, visto che sapeva bene che mai sarebbe piaciuta all’attore.

“Era un manipolatore, faceva cambiare denti e viso a molti artisti e metteva delle clausole nei contratti. Secondo me vivere con Alberto era vivere un incubo”. Le parole di Giulia de Sio non si discostano molto dai racconti che sono stati fatti da Rosalinda Cannavò in passato, anche nella casa del Grande Fratello VIP. Quanto allo sceneggiatore Teodosio Losito, morto suicida nel gennaio del 2018, il giudizio è altrettanto netto: “Posso definirla una figura sfocata, aveva un carattere debole, faceva tutto quello che diceva Tarallo”.