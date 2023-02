L’addio di Bruno Vespa a Maurizio Costanzo: “E’ una perdita per la cultura italiana”

La morte di Maurizio Costanzo annunciata dal suo ufficio stampa ma al Tg1 è Bruno Vespa a dare l'addio a parlare della grande perdita che riguarda tutti

E’ una bruttissima notizia che ci lascia per un attimo senza parole, perché la morte di Maurizio Costanzo tocca tutti. Maurizio Costanzo è morto a 84 anni, lo comunica il suo ufficio stampa ma al TG1 è Bruno Vespa a dirgli addio. Sui social la morte di Maurizio Costanzo era già una notizia che aveva raggiunto tantissime persone, in tv è il telegiornale a darne notizia. Bruno Vespa in collegamento è sorpreso quanto tutti gli altri, è una notizia che ha sconvolto anche lui perché fino a ieri, racconta, Maurizio Costanzo era operativo. L’addio di Maurizio Costanzo è un fulmine a ciel sereno, tutti pensano al dolore di Maria De Filippi; tutta Italia ha perso un gande. Il ricordo di Bruno Vespa passa dalla Rai a Mediaset, dalla presenza di Costanzo nel suo celebre Porta a Porta ma non si parla solo di tv o solo di radio, tutto va ben oltre perché prima di tutto era un giornalista che non ha avuto paura di affrontare con forza anche la mafia.

Bruno Vespa ricorda Maurizio Costanzo

“Fino a ieri c’era ed operativo e quindi questa notizia mi ha colto veramente di sorpresa, eravamo amici. E’ una persona veramente straordinaria nel mondo dello spettacolo, lui ha fatto anche la radio, è veramente nostro padre, lui ha cambiato il linguaggio… ha scritto canzoni bellissime, per Mina per esempio, era un personaggio completo, che ancora adesso era attivissimo anche sui giornali. Maurizio Costanzo ha veramente rinnovato la televisione avvicinando le persone e inventando personaggi”.

Attraverso programmi è andato contro la mafia: “Questo stava per costargli la vita, per un soffio è scampato all’attentato…”. Bruno Vespa cerca di condensare tutto in poco spazio ma è così lunga la carriera di Maurizio Costanzo, così strano dirgli addio all’improvviso. Chiude con una frase che ripeteremo tutti: “E’ una perdita pe la cultura italiana”.

Non ci saranno più le nuove puntate del Maurizio Costanzo Show, non ci saranno più nuovi progetti né i suoi rimproveri o i suoi giudizi sugli errori commessi in tv. Resterà di certo tanto negli archivi della televisione e non solo. Sembra incredibile ma è così: Maurizio Costanzo è morto.