E’ morto Maurizio Costanzo: l’Italia intera piange il giornalista

Addio a Maurizio Costanzo: ci lascia uno dei giornalisti più amati del nostro paese. Ha scritto pagine di storia della tv e del giornalismo

E’ una notizia che lascia tutti senza parole e che arriva come un fulmine a ciel sereno. E’ morto poco fa a Roma Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore. Aveva 84 anni. Lo comunica il suo ufficio stampa. Il giornalista di recente è stato in tv e ha commentato anche il Festival. Era a lavoro per i suoi programmi, anche per questo la notizia della sua morte giunge inaspettata. Pochissime ancora le informazioni che arrivano dall’ufficio stampa, nessuna nota ufficiale della famiglia. Maurizio Costanzo mancherà a tutti: al mondo del giornalismo, al mondo della tv, al suo pubblico, a chi lo ha seguito in oltre 60 anni di carriera. E mancherà certamente a Maria de Filippi e a tutte le persone che lo hanno amato. I suoi figli e tutta la grande famiglia allargata che gli è stata sempre vicino.

In pochi minuti, dopo che la notizia si è diffusa, sui social sono arrivati migliaia e migliaia di messaggi. Si stenta a credere che Maurizio Costanzo sia morto. Come succede per i grandi, si pensa sempre che siano immortali ma in realtà, anche per loro, arriva tristemente, il momento dell’addio. Nessuna comunicazione al momento, sulle cause della morte del giornalista.

Italia in lutto: è morto Maurizio Costanzo

Nato a Roma il 28 agosto 1938, Costanzo ha firmato decine di programmi radiofonici e televisivi e di commedie teatrali (Il marito adottivo, Vuoti a rendere, ecc). Ha raggiunto la grande popolarità nel 1976, conducendo in Rai il talk-show Bontà loro. Ma il suo nome è legato anche al Maurizio Costanzo show, in onda dal 1982 su Mediaset. Tra i suoi programmi più noti, anche Buona domenica.

Ha scritto numerosi libri, tra i quali Chi mi credo di essere (2004, in collab. con G. Dotto), E che sarà mai? (2006), La strategia della tartaruga (2009), Sipario! 50 anni di teatro. Storia e testi (2015), Vi racconto l’Isis (2016) e Smemorabilia. Catalogo sentimentale degli oggetti perduti (2022). Nel 1995 si era sposato con Maria De Filippi. A proposito di matrimoni, la sua vita privata è stata ricchissima. Si è sposato quattro volte: con Lori Sammartino nel 1963, con Flaminia Morandi nel 1973 (due figli: Camilla, sceneggiatrice in Rai, e Saverio, il regista). Quindi una lunga convivenza con Simona Izzo, ma nel 1987 sposa Marta Flavi. La quarta volta è quella buona: nel 1995 regala l’anello a Maria De Filippi. Insieme hanno adottato il loro amatissimo Gabriele.

Non solo gioie nella sua vita ma anche momenti complicati. E quella lotta alla mafia che ha cambiato per sempre la sua esistenza. Un attentato al quale lui e Maria de Filippi sono “sfuggiti” per miracolo, restando illesi e una vita sotto scorta.

Nel mese di ottobre aveva fatto preoccupare tutti. Una puntata del Maurizio Costanzo show non era stata registrata, ma aveva recuperato subito dopo per via di un problema di salute. Si era persino scusato con il suo pubblico.