Il video di Maurizio Costanzo dal salotto di casa: “Tutto passerà, scusatemi”

Con un video Maurizio Costanzo chiede scusa, spiega come sta e che presto passerà tutto

Nonostante le notizie positive sulla salute di Maurizio Costanzo era inevitabile la preoccupazione. Il conduttore e giornalista ha quindi deciso di mostrarsi registrando un video. La preoccupazione sulle condizioni di salute di Maurizio Costanzo era iniziata con l’annuncio che la puntata del MCS di questa sera sarebbe saltata, che il padrone di casa non sarebbe arrivato al Teatro Parioli per la registrazione prevista come di consueto questo pomeriggio. Tutti gli ospiti a casa, tutto rimandato alla prossima settimana. Raro che Costanzo rimandi un impegno di lavoro, soprattutto una puntata del suo storico Maurizio Costanzo Show. E’ tutto spiegato in un video in cui lui stesso spiega come sta e perché si è fermato, chiede scusa per il disturbo e anche per l’assenza di questa sera.

Maurizio Costanzo blocca le voci sulla sua salute

Prima che tutto si ingigantisca ci pensa lui, chiarisce il motivo per cui questa puntata del venerdì non andrà in onda. “Buongiorno a tutti e scusate se vi disturbo ma sono nel salotto di casa mia e ho qualche linea di febbre. Niente di grave, ma è il frutto della stagione: influenza. Per questo motivo andrà in onda uno speciale del Costanzo Show, una serie di scelte fatte da varie puntate importanti della trasmissione” spiega il giornalista.

“Poi tutto passerà e la settimana prossima ci troveremo di nuovo insieme. Non dal salotto di casa mia, ma dal palco del Parioli. Grazie e scusatemi” conferma che la seconda puntata del MCS andrà in onda il prossimo venerdì quando di certo l’influenza sarà passata e lui sarà in forma per accogliere i suoi ospiti sul palco.

Il video pubblicato da Witty Tv e in tantissimi, famosi e non, stanno facendo gli auguri a Costanzo, che la febbre passi presto, che non deve scusarsi ma solo tornare in tv.